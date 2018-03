L’Afrique du Sud s’adjuge le All Africa Junior Golf Challenge

L’Afrique de Sud s’est imposée dans toutes les catégories comptant pour la 15ème édition de l’All Africa Junior Golf Challenge, disputée du 6 au 9 mars au parcours rouge du Royal Golf de Dar Es Salam, alors que les garçons et les filles marocains ont fini respectivement aux 2ème et 3ème positions. Les garçons sud-africains se sont imposés, lors de ce tournoi disputé en quatre tours avec un total de 866 (230-207-213-216), suivis de l’équipe marocaine (919/248-220-228-223), alors que les Ougandais, auteurs d’un total de 975 (255-238-251-231), occupent la troisième marche du podium. Chez les filles, ce sont encore les Sud-Africaines qui se sont adjugé le titre, en finissant les quatre tours avec un 622 (164-150-157-151), suivies des Zimbabwéennes (686/185-167-165-169), alors que les Marocaines ont terminé troisièmes avec un total de 690 (178-176-161-175). Dans les épreuves du simple, la victoire finale (Boys) est revenue au Sud-Africain Deon Germishuys (285/76-66-71-72), devançant ses deux compatriotes, Martin Vorster (288/73-73-71-71) et Werner Deyzel (300/88-68-71-73). Les deux Marocains Amine El Kharraz (304/86-72-72-74) et Soufiane Dahmane (305/78-71-79-77) ont occupé respectivement les 4ème et 5ème places. Chez les filles, les Sud-Africaines Kajal Mistry (307/81-75-78-73) et Caitlyn Macnab (318/83-75-82-78) ont respectivement occupé les deux premières marches du podium.

Une autre Sud-Africaine Kayla Henriques Symone (322/85-75-79-83), ex aequo avec la Marocaine Intissar Rich (82-79-75-86), ont fini troisièmes. Ce tournoi constitue l'occasion idoine de mettre en compétition des sportifs de différents pays africains et de représenter la solidarité africaine à travers un sport porteur de valeurs nobles.

Cette édition a été marquée par la participation de 13 pays, à savoir l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Egypte, la Zambie, la Tunisie, le Zimbabwe, le Nigeria, le Gabon, l'Ile Maurice, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya et le pays hôte, le Maroc.

Par ailleurs, les participants à l’All Africa Junior Golf Challenge ont unanimement considéré que la 15ème édition comme étant la meilleure de l’histoire de cet événement, a affirmé le président délégué de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), Mustapha Zine.

Lors de la cérémonie de remises des prix, qui s'est déroulée au Palais des congrès à Skhirat, M. Zine a fait savoir que tous les golfeurs africains ayant pris part à cette édition se sont dit satisfaits de rendre visite au Royaume, affirmant que, malgré les conditions météorologiques défavorables, ils ont été unanimes à considérer cette édition comme étant la meilleur de l’histoire de ce tournoi.

M. Zine a, ensuite, salué la bonne prestation des membres de l’équipe nationale marocaine qui leur aura permis de décrocher la deuxième place juste derrières des Sud-Africains, renommés mondialement.

"Les pays africains qui ont participé à la 15ème édition de l'All Africa Junior Golf Challenge se sont affrontés dans un climat d’amitié et de fraternité", s’est-il félicité, précisant que cela reflète les relations étroites qui lient les différents pays du

continent.

Et de poursuivre que ce genre de tournois orientés principalement vers l’Afrique s'inscrit en droite ligne avec la vision éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, qui fait du renforcement de la coopération Sud-Sud et de l'orientation vers l'Afrique un choix stratégique pour le Maroc.

De son côté, Mohamed Chaibi, vice-président de la FRMG, a signalé que l’instance dirigeante de la discipline a ouvert ses portes au continent africain, notant que les résultats enregistrés par les jeunes golfeurs marocains témoignent, à bien des égards, du développement que connaît le golf dans le Royaume.