L'AMDL lance la 7ème édition des "Moroccan Logistics Awards"

L'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) a annoncé, lundi, le lancement de la 7ème édition des trophées marocains de la logistique "Moroccan Logistics Awards – MLA".



Lancé en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ce concours récompense chaque année, depuis 2016, les meilleurs projets et solutions portés par les entreprises au Maroc dans le domaine de la "Supply Chain" et qui ont aidé, par leur contribution et quête d'excellence, au développement de l'efficacité, de l'innovation et de la durabilité dans le secteur de la logistique au Maroc, indique l'AMDL dans un communiqué, faisant savoir que les candidats intéressés doivent renseigner leur candidature au plus tard le 04 avril 2024 sur le lien "https://www.amdl.gov.ma/fmla/inscription".



Lors de cette 7ème édition, les MLA 2024 récompenseront "le Projet logistique de l'année", "l'Immobilier logistique de l'année", "le Projet Green Logistics de l'année" et "la Startup de l'année", précise la même source.

"Le Projet logistique de l'année" récompense toute entreprise au Maroc, ayant réalisé un projet logistique transformatif et qui a apporté une amélioration avérée au niveau de ses fonctions, rapporte la MAP.



Pour ce qui est du prix "L'Immobilier logistique de l'année", il récompense toute entreprise au Maroc, propriétaire ou locataire d'un immobilier logistique d'une superficie minimale de 2000m² construit ou réaménagé au cours des cinq dernières années, ayant contribué à l'efficacité d'une Supply Chain, en reconnaissance de la qualité de ses investissements, ainsi que l'excellence de ses opérations.



"Le Projet Green Logistics de l'année" récompense, quant à lui, toute entreprise au Maroc, ayant réalisé un projet contribuant à la durabilité, à la transition énergétique ou à la protection de l’environnement, tandis que le prix "La Startup de l'année" est dédié à toute startup au Maroc, porteuse d'une solution innovante et scalable dans le domaine de la Supply Chain.



Le jury d'évaluation des candidatures est composé de représentants d'institutions publiques et privées, ainsi que des personnalités de la communauté logistique reconnues pour leur expérience, leur notoriété et leur engagement pour le développement de la Supply Chain au Maroc



Les conditions générales et les canevas des présentations relatifs aux candidatures aux différents prix des MLA sont téléchargeables sur le site web de l'AMDL à travers le lien "https://www.amdl.gov.ma/amdl/mla-accueil/".

Les gagnants des MLA 2024 seront dévoilés lors de la cérémonie des remises des prix qui aura lieu à Casablanca, le mercredi 8 mai 2024.



A rappeler que lors des MLA 2022, le prix du Projet logistique de l'année a été attribué à Autoplus pour son projet "La performance de la Supply Chain au cœur du développement stratégique d'Autoplus". Le prix de L'Immobilier logistique de l'année a été octroyé à YAZAKI pour son entrepôt "YAZAKI LOGISTICS HUB".



Le prix Startup de l'année a été décerné à CEOS TECHNOLOGY pour son projet "Express Relais, solutions de livraison en consignes automatiques" et le prix de la meilleure présentation a été décerné à CATHEDIS pour son projet "La solution e-logistique marocaine 100% digitalisée".