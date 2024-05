Kenya: OCP Africa lance son School Lab au profit de 45.000 agriculteurs

Le programme OCP School Lab, visant à améliorer les pratiques agricoles, a été lancé dans cinq comtés kényans, a annoncé vendredi OCP Africa, filiale du Groupe OCP dédiée au continent africain.



Déployée pour une durée de deux mois dans les comtés de Homa Bay, Nandi, Bungoma, Elgeyo Marakwet et Siaya, l'initiative vise à développer les compétences des agriculteurs en matière d'analyse de sols pour les aider à augmenter leurs rendements et leurs revenus.



Dans une première phase, le programme prévoit notamment de réaliser 7.800 analyses de sols, cartographier plus de 15.000 hectares agricoles et former 45.000 agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles et à la gestion de la santé des sols, indique OCP Africa sur X.



Mis en oeuvre en collaboration avec des partenaires locaux, le programme OCP School Lab permet de sensibiliser les agriculteurs à l'importance de l'analyse des sols.



Il s'agit de "laboratoires" sous forme de caravanes qui se rendent directement chez les agriculteurs, les aident à analyser leurs sols et leurs font des recommandations concernant les mélanges d'engrais à utiliser pour leurs sols et leurs cultures.



Selon OCP Africa, le School Lab a déjà accompagné plus de 350.000 agriculteurs au Kenya, au Nigeria, au Togo, au Burkina Faso, au Ghana, en Tanzanie et en Côte d'Ivoire.