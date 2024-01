Journées économiques Maroc-France : La 6ème étape, du 23 au 25 janvier à Nantes

La Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) a annoncé, mardi lors d’une conférence de presse à Casablanca, l'organisation du 23 au 25 janvier à Nantes de la 6ème étape des Journées économiques Maroc-France.



Après une 5ème étape à Marseille sur les énergies nouvelles, la ville de Nantes s’apprête à accueillir la 6ème étape des Journées économiques Maroc-France sous le thème de "L'économie bleue et son écosystème industriel". S'exprimant dans une capsule vidéo projetée à cette occasion, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, a souligné l'importance de l’économie bleue pour le développement économique du Maroc.



"Le domaine maritime du Maroc est un véritable avantage économique mais aussi géopolitique", a-t-il dit, expliquant que le Royaume dispose de 3.500 kilomètres de côtes sur la Méditerranée et l’Atlantique, de 1,2 million de km² de Zone économique exclusive, et que neuf régions sur douze possèdent un littoral, rapporte la MAP.



Sur le plan économique, M. Chami a mis en lumière le développement des activités liées à la pêche durable et à l'aquaculture, ainsi que le potentiel que recèle le Maroc en matière de biotechnologies marines, de construction navale et d'énergies renouvelables offshore.



Pour sa part, le directeur général de la CFCIM, Jean Charles Damblin, a déclaré que "ces Journées visent à initier des rencontres entre les acteurs économiques des différentes régions de France et du Maroc, à les accompagner dans le développement de leurs activités et à créer des synergies entre opérateurs".



Dans ce sens, M. Damblin a souligné l'objectif primordial de la CFCIM de faciliter les échanges entre les acteurs institutionnels français et marocains, et entre les entreprises des deux pays, notant qu'une délégation marocaine d'une soixantaine d’intervenants se rendra à Nantes pour les Journées économiques Maroc-France.



"L'objectif est de promouvoir un flux bilatéral dynamique entre le Maroc et la France", a ajouté M. Damblin, mettant l'accent sur l'importance d'un partenariat solide entre les acteurs des deux pays en matière d'économie bleue, notamment dans les domaines des chantiers navals, des biotechnologies, des énergies maritimes, du transport et du tourisme.



Au programme des Journées économiques de Nantes, des tables rondes sectorielles, des témoignages et des ateliers animés par des experts de l’économie bleue autour de la pêche et de l'aquaculture, du tourisme balnéaire et des loisirs nautiques, de l’énergie, du dessalement, des biotechnologies et des chantiers navals. Des visites de sites sont également programmées pour permettre à la délégation marocaine une immersion dans les projets emblématiques de l'économie bleue nantaise, et ainsi favoriser les échanges directs entre les acteurs des deux pays et l'observation de terrain des initiatives locales.



Organisées depuis 2021 par la CFCIM en partenariat avec l’ambassade du Royaume du Maroc en France, les Journées économiques Maroc-France ont pour objectif de favoriser le rapprochement économique entre les régions marocaines et françaises en mettant en avant le potentiel du co-investissement régional dans les secteurs clés de coopération entre les deux pays.