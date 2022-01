Isabel Rodriguez : Le Maroc, un pays stratégique pour l'Espagne

Le gouvernement espagnol a mis en avant, mardi, l’importance de ses relations avec le Maroc, assurant que le Royaume constitue un «pays stratégique» pour l’Espagne. «Le Maroc est un pays voisin, un pays stratégique» pour les intérêts de l’Espagne, a souligné la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodriguez. «Partant de cette réalité, les deux pays sont animés d’avoir de bonnes relations», a relevé la porte-parole du gouvernement ibérique, mettant l’accent sur l’importance de «travailler ensemble dans ce sens lors des prochains mois et des prochaines années». «Le gouvernement partage pleinement les propos du Roi Felipe VI» lundi à Madrid, mettant en exergue l’importance de redéfinir la relation avec le Maroc sur des "piliers plus forts et plus solides". "Maintenant, les deux nations doivent marcher ensemble pour commencer à matérialiser cette nouvelle relation dès maintenant", avait affirmé auparavant le Roi Felipe VI lors d'une réception accordée au corps diplomatique accrédité en Espagne. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, avait réitéré, lundi, que son pays et le Maroc entretiennent une "coopération stratégique" dans tous les domaines. "Pour l’Espagne, le Maroc est un partenaire stratégique avec lequel nous devons marcher ensemble", avait fait remarquer M. Sanchez lors d’un point de presse conjoint avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui effectuait une visite en Espagne.