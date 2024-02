Investissement dans la région Guelmim-Oued Noun

Une délégation économique de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) a visité, jeudi, plusieurs projets à Tan-Tan et Guelmim, dans le but de s’informer des potentialités économiques et d'explorer les opportunités d'investissement dans la région de Guelmim-Oued Noun.



Cette visite s'inscrit dans le cadre des 7èmes Journées économiques maroco-françaises organisées durant deux jours (7-8 février) dans la région de Guelmim-Oued Noun, à l'initiative de la Chambre française.



Cet évènement vise à informer la délégation française, composée de 35 acteurs économiques, des projets structurants dans cette région, notamment ceux qui s'inscrivent dans le cadre du plan de développement régional 2022-2027, et de la dynamique de développement et de progrès que connaît la région à tous les niveaux.



Ainsi, la délégation française s’est rendue dans une exploitation agricole située dans la commune de Laksabi (province Guelmim) où des explications lui ont été fournies sur le processus de production des tomates.