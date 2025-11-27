Interpellation d'un partisan de l'organisation "Daech"

Les services de police de la ville de Tétouan ont procédé, mercredi, sur la base de renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation d'un individu partisan de l'organisation terroriste "Daech", âgé de 26 ans, en phase d'exécution d'un plan terroriste imminent et extrêmement dangereux visant à porter gravement atteinte à l'ordre public.



Cette opération sécuritaire a permis la saisie d'une arme blanche de grande taille en possession du suspect qui prévoyait de l'utiliser dans l'exécution de ses projets terroristes, indique un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), notant que l'intéressé a attiré l'attention en diffusant, à travers des plateformes médiatiques, des contenus sur des opérations terroristes de l’organisation “Daech”.



Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont également permis la saisie dans le domicile du mis en cause d'un fanion de cette organisation terroriste, précise la même source.



Le suspect a été déféré devant le BCIJ et placé en garde à vue afin d’approfondir l’enquête menée sous la supervision du Parquet chargé des affaires de terrorisme, dans le but d'identifier l’ensemble des projets terroristes qui lui sont imputés et de déterminer ses éventuelles connexions aussi bien à l’intérieur du Maroc qu’à l’étranger, ce qui démontre encore une fois la recrudescence des dangers terroristes ciblant le Royaume.

