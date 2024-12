Intermédiaires d'assurances : 284 décisions émises par l'ACAPS en 2023

L'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), dans le cadre de la régulation de la distribution d'assurance, a émis 284 décisions relatives aux intermédiaires d'assurances en 2023, contre 264 décisions en 2022, ressort-il du rapport annuel d'activité de l'Autorité.



Ces décisions concernent de nouvelles créations (12), des mises à jour d'agrément (190) et des retraits d'agrément (82), précise ce rapport, ajoutant que l'ACAPS a accordé l'autorisation pour la présentation des opérations de micro-assurances à trois établissements de paiement (Barid Cash, Al Filahi Cash et Chari Money).



Toujours en matière de régulation de la distribution d'assurance, l'Autorité a émis 430 décisions en relation avec l'ouverture des bureaux de gestion directe, dont 165 nouvelles autorisations, 256 mises à jour et 9 fermetures.



Ledit rapport fait également savoir que dans le cadre de sa mission de régulation et d'organisation du marché de l'assurance, l'ACAPS a accordé l'autorisation de prise de contrôle indirect aux trois entreprises d'assurances et de réassurance (Allianz Maroc, Sanlam Maroc et Africa First Assist), a autorisé la cession d'une fraction du capital de Sanlam Maroc et a accordé l'autorisation du changement de dénomination sociale à Axa Assistance Maroc.



Par ailleurs, dans le cadre de l'amélioration de ses interactions avec les entités régulées, l'Autorité a lancé deux projets visant la digitalisation de ses process de régulation du marché.



Il s'agit du projet "Registre des agréments" visant la digitalisation des process relatifs à la gestion des agréments et des demandes d’autorisation des entreprises d’assurances et de réassurance, ainsi que du projet "Refonte de Web’inter" qui a pour objectif d'améliorer l'application de gestion des agréments des intermédiaires d’assurances et l’élargissement de ses fonctionnalités et services aux autres acteurs du réseau de distribution (bureaux de gestion directe, banques, sociétés de financement, établissements de paiement et associations de micro-crédit).



Parallèlement, l'ACAPS a mis en place un observatoire sur le taux de pénétration et d’équipement des agents économiques en assurance. Alimenté par des indicateurs assurantiels et des statistiques économiques et sociales avec une granularité territoriale, cet observatoire se veut un outil d’aide à la décision dans la régulation du marché de la distribution et de référentiel pour les entreprises d’assurances pour les besoins d’élaboration de leurs programmes d’ouverture de nouveaux points de vente.