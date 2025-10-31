Inondations en Espagne : Le Maroc prend part aux funérailles d’Etat en hommage aux victimes

-
Report du vote de la résolution sur le Sahara à vendredi 31 octobre
-
Il savait ce qu’il disait ? Ou C’était du n’importe quoi ?
-
Le Groupe socialiste interpelle le gouvernement sur des questions d’ordre social et économique
-
La Chine et 14 pays africains s'engagent à renforcer leur coopération judiciaire
Le Royaume a été représenté à cette cérémonie par l’ambassadeur du Royaume en Espagne, Mme Karima Benyaich, aux côtés de plusieurs personnalités espagnoles et de membres du corps diplomatique accrédité à Madrid.
Présidée par leurs Majestés le Roi Felipe VI et la Reine Letizia, et tenue en présence des plus hautes autorités de l’Etat ainsi que des familles des victimes, la cérémonie s’est déroulée à la Cité des arts et des sciences de Valence, dans une atmosphère de recueillement et d’émotion.
Dans une déclaration à la MAP, Mme Benyaich a souligné que la participation du Maroc à cet hommage national constitue "un témoignage de la solidarité du Royaume avec l’Espagne amie dans cette épreuve douloureuse".
Elle a rappelé que le Maroc avait affirmé, dès les premières heures de la catastrophe, son plein soutien aux opérations de secours et de reconstruction, mettant en avant l’élan de solidarité manifesté par la communauté marocaine résidant en Espagne envers les sinistrés.
La participation du Maroc à cette cérémonie illustre la solidité des liens d’amitié, de bon voisinage et de coopération unissant les deux Royaumes et leurs peuples.