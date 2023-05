Information sur le crédit : Un séminaire à Rabat au profit de régulateurs africains

Un séminaire dédié aux régulateurs africains portant sur la thématique de «L’usage des données granulaires sur le crédit au service des missions institutionnelles des banques centrales», a été organisé du 2 au 4 mai 2023 à Rabat, à l'initiative de Bank Al-Maghrib et la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale.



L’évènement a connu la participation de 45 professionnels représentant Bank Al-Maghrib et six Banques centrales du continent africain (Angola, Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale CEMAC, Libye, Madagascar, Mozambique, Tunisie), indique Bank Al-Maghrib dans un communiqué.



Le séminaire a réuni des experts internationaux et des professionnels reconnus dans le domaine de l’information sur le crédit, fait savoir le communiqué, notant que les échanges ont permis aux participants de se familiariser avec le rôle des registres publics de crédit et l’apport des données granulaires sur le crédit pour soutenir l’exercice des fonctions institutionnelles des banques centrales.



Cette rencontre a également été une opportunité pour les représentants des Banques centrales participantes d’échanger leurs expériences respectives dans le domaine de l’évaluation du risque crédit.