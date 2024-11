Industrie de la pêche : un CA à l’export avoisinant 31 MMDH en 2023

L’industrie de la pêche a réalisé un chiffre d’affaires à l’export d’environ 31 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, avec un volume de 847.000 tonnes, a fait savoir, mercredi à Rabat, la Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts Chargée de la Pêche Maritime, Zakia Driouich.



Les exportations de ce secteur stratégique représentent, selon les chiffres actualisés, 7% des exportations globale et 39% des exportations agroalimentaires, a précisé Mme Driouich, lors d’une réunion de communication avec les Présidents des Fédérations et des associations œuvrant dans le secteur de la transformation, de la valorisation et de la commercialisation et le mareyage des produits de la mer.



Et de noter que le Maroc dispose de 518 unités de transformation des produits constituée principalement des unités de congélation et de conserve et semi conserve et d’autres activités valorisantes.



A cette occasion, Mme Driouich a souligné le rôle important du secteur de la transformation, de la valorisation et de la commercialisation des produits de la pêche dans le tissu industriel marocain et sa place prépondérante dans la sécurité alimentaire et la promotion de l’emploi grâce aux performances enregistrées particulièrement en termes d’investissements réalisés, ainsi que sa part importante dans les exportations agroalimentaires nationales, rapporte la MAP.



Ainsi, elle a rappelé les efforts réalisés durant les deux dernières décennies ayant permis au secteur d’être renforcé et organisé grâce à la stratégie Halieutis lancé en 2009 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notant que le Maroc a pu se positionner sur la scène internationale et régionale comme leader dans le domaine de l’industrie de la pêche avec un investissement de plus de 930 millions de dirham (MDH) en 2023 et la création de plus de 126.000 emplois directs et ce en dépit d’une conjoncture difficile que traverse le secteur due principalement au changement climatique.



Dans ce cadre et afin de faire face aux différents enjeux difficiles, la responsable a insisté sur l’importance d’œuvrer pour le renforcement des acquis réalisés à travers le renforcement du partenariat public-privé et l’adoption de nouvelles mesures visant la modernisation des infrastructures et de tirer profit des potentialités de l’économie bleue.



Et de relever que l’aquaculture constitue aujourd’hui une alternative pour la préservation de la ressource halieutique et l’approvisionnement de l’industrie de la transformation tout en mettant en avant l’importance de l’implication des mareyeurs dans la régularité et la qualité de cet approvisionnement.



Ainsi, elle a appelé à la consolidation de la place du secteur en matière de création d’emplois, placée parmi les grandes priorités gouvernementales.



De leur côté, les Présidents des Fédérations et des associations opérant dans l’industrie de transformation et de valorisation et de commercialisation des produits de la pêche et les opérateurs présents ont souligné leur adhésion aux initiatives susceptibles de faciliter la mise en œuvre de toutes les orientations stratégiques relatifs au développement de ce secteur et de relever les différents enjeux y afférents.