Industrie : amélioration de l'activité en octobre 2024

L'activité industrielle au Maroc aurait enregistré, en octobre 2024, une amélioration par rapport au mois précédent, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



La production aurait augmenté dans toutes les branches à l'exception de "chimie et parachimie" où elle aurait plutôt stagné, indique BAM dans sa récente enquête mensuelle de conjoncture industrielle.

Dans ces conditions, le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) se serait établi à 79%, précise la même source.



Pour ce qui est des ventes, elles auraient enregistré une hausse dans l’ensemble des branches. Par destination, les industriels indiquent une hausse des ventes sur le marché local et une baisse des expéditions à l’étranger.

De même, les commandes auraient enregistré une hausse dans toutes les branches hormis le "textile et cuir" où elles auraient plutôt stagné.



Les carnets de commandes se seraient, pour leur part, situés à un niveau supérieur à la normale et ce, dans toutes les branches à l’exception du "textile et cuir" et de la "mécanique et métallurgie" où leurs niveaux seraient inférieurs à la normale.



Pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches d’activité à l’exception de l’"électrique et électronique" où ils s’attendent à une stagnation de la production et des ventes et du "textile et cuir" où ils anticipent une stagnation de la production.