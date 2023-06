Industrie agroalimentaire: Le Maroc à l'honneur au Summer Fancy Food Show de New York

Le Summer Fancy Food Show de New York, l’une des foires professionnelles majeures de l’industrie agroalimentaire en Amérique du nord, a ouvert ses portes dimanche avec le Maroc comme invité d’honneur.

Cette foire constitue une vitrine pour mettre en avant la variété, l’authenticité et la qualité des produits marocains dans un marché américain aussi prisé que compétitif, rapporte la MAP.



Pour cette 67ème édition, qui se tient durant trois jours au Javits Center au cœur de Manhattan, le pavillon Maroc s’impose dans un emplacement stratégique avec une superficie de 390 m2. Pas moins de 40 exposants présentent une large gamme de produits agroalimentaires et halieutiques à une audience qualifiée de plus de 21.000 professionnels.

Le salon rassemble plusieurs dizaines de milliers d’acheteurs, de distributeurs et d’importateurs du secteur de l'industrie agroalimentaire nord-américaine.



Parmi les produits phares Made in Morocco mis en avant figurent l’huile d’olive organique et extra vierge, les olives, les câpres, la sardine en conserve, le couscous et les pâtes.



La cérémonie d’ouverture, marquée par le traditionnel coupé de ruban, s’est déroulée en présence notamment de la directrice générale de Morocco Foodex, Ghita El Ghorfi, et de Bill Lynch, président de la Specialty Food Association (SFA), organisme à l'origine du Salon de New York et qui regroupe plus de 3000 entreprises parmi les fournisseurs, importateurs et entrepreneurs en alimentation spécialisée, ainsi que des distributeurs et des détaillants.

Le choix du Maroc en tant que pays à l'honneur pour le Summer Fancy Food Show 2023 est le fruit d’une politique agricole innovante et d’une promotion du secteur agroalimentaire qui se veut dynamique, a indiqué Mme El Ghorfi.



“Cette participation représente une reconnaissance significative dans le domaine de l’agroalimentaire et une opportunité unique de promouvoir la grande qualité de l’offre exportable marocaine. Cela démontre également le travail de longue haleine réalisé par les exportateurs marocains qui, depuis plusieurs années, ont su adapter leurs produits aux exigences des consommateurs sur ce marché fortement concurrentiel”, a-t-elle ajouté.



Le président de la SFA s’est félicité, de son côté, du fait que la relation entre le Salon de New York et le Maroc, avec une participation de plus de 20 ans, se développe pour voir aujourd’hui le Royaume à l'honneur du Salon, un signe, selon lui, de "la croissance de l'intérêt pour les produits marocains chez les acheteurs américains".



"C’est le résultat du travail que nous avons fait collectivement ensemble. Cela a été une relation merveilleuse, qui continue à se développer en particulier autour du régime alimentaire méditerranéen. Il y a beaucoup d'intérêt et les consommateurs américains s'intéressent davantage à ce qu'ils consomment et bien sûr le Maroc apporte à la table de nombreux produits en droite ligne avec des alternatives heureuses pour les modes de vie”.



“Alors que de plus en plus d'acheteurs américains commencent à découvrir les saveurs du Maroc et à les introduire dans leurs commerces de détail et leurs services alimentaires, je pense que nous allons voir plus de croissance et plus d'éducation du consommateur américain”, a ajouté M. Lynch.



L’année 2022 a été marquée par un record historique pour les exportations marocaines de produits alimentaires et halieutiques vers le marché américain, qui ont atteint 439 millions de dollars. Ce chiffre historique a été tiré principalement par les exportations d’agrumes (172 millions de dollars), suivies des produits agricoles transformés (69 millions de dollars), tels que les "olives en conserve", et des produits halieutiques en conserve (93 millions de dollars).

Ces résultats témoignent du succès de l’Accord de libre-échange (ALE) dans le renforcement des relations économiques et la promotion des échanges commerciaux entre le Maroc et les Etats-Unis.



À l’occasion du Salon Summer Fancy Food, les exposants marocains ambitionnent de renforcer leur notoriété croissante sur le marché américain, à la faveur d’une offre compétitive à forte valeur ajoutée afin de répondre d’une manière efficace aux besoins variés de la demande sur ce marché. Cette foire offre également une plateforme idoine pour rencontrer un grand nombre d’acheteurs et d’importateurs, dont des usines de sourcing, des distributeurs spécialisés, des chaînes hôtelières et des chefs cuisiniers, pour leur présenter la qualité et la variété des produits marocains riches en saveurs.