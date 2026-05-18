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Huit morts dans une fusillade en Egypte

Les autorités parlent d'un déséquilibré


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Mercredi 20 Mai 2026

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Huit personnes ont été tuées et cinq blessées par balles dans le centre de l'Egypte par un assaillant qui a ensuite été abattu par les forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur évoquant la piste d'un déséquilibré.
Les faits se sont déroulés lundi à Abanoub, près de la ville d'Assiout, à 350 km au sud du Caire. Le tireur a ouvert le feu au hasard depuis une voiture sur des civils rassemblés près d'arrêts de transports publics, a affirmé le ministère dans un communiqué lundi soir.

L'assaillant, qui avait pris la fuite dans une zone rurale, a ensuite été cerné et tué par les forces de sécurité lors d'une fusillade.
Les premiers éléments de l'enquête ont établi qu'il souffrait de troubles mentaux et avait été soigné dans un hôpital psychiatrique du Caire, mais n'ont pas permis d'établir un éventuel mobile dans l'immédiat, selon la même source.


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