Trois films marocains à l'affiche du Festival du film arabe de Rotterdam

Le cinéma marocain sera représenté par trois longs métrages à la 26e édition du Festival du film arabe de Rotterdam (RAFF), prévue du 10 au 14 juin.



Les films marocains ont été sélectionnés dans le cadre d'une programmation réunissant une trentaine d'œuvres issues de différents pays, offrant un panorama de la richesse du cinéma arabe contemporain et illustrant les interactions culturelles entre le monde arabe, l'Afrique et l'Occident.



"L'Héritier des secrets", troisième long métrage de Mohamed Nadif ouvrira le bal de la participation marocaine. Cette coproduction maroco-québécoise librement adaptée d'un roman de l'écrivaine Fatiha Morchid, propose un voyage introspectif au cœur de l'intimité humaine, au fil d'une relation complexe entre un père et son fils.



Le cinéma marocain sera également représenté par "Goundafa, le chant maudit", premier long métrage du réalisateur Ali Benjelloun. Le film, qui se déroule dans un village du Haut Atlas, explore les tensions provoquées par l'arrivée d'un imam rigoriste au sein d'une communauté amazighe où la musique constitue un élément central de l'identité collective.



Présenté comme une réflexion sur les conflits entre traditions locales, conservatisme religieux et influences extérieures, le film rend hommage à la culture amazighe et met en lumière les fractures sociales suscitées par certaines interprétations rigoristes de la religion.



"Mira" de Nour-Eddine Lakhmari complète la participation marocaine. Ce long métrage raconte l'histoire d'une adolescente de treize ans vivant dans un village du Moyen Atlas, engagée dans une quête de liberté, sur fond de migration clandestine et de tensions entre tradition et émancipation. Avec ce film, le réalisateur explore ses thèmes de prédilection à savoir l'identité, la liberté et la condition féminine.



Lancé en 2000, le Festival du film arabe de Rotterdam est l'un des principaux rendez-vous du cinéma arabe aux Pays-Bas. La 26e édition du RAFF est consacrée à la Syrie, avec une programmation axée sur l'impact du conflit, la migration et la résilience à travers des projections de films, des débats et des projets culturels. Elle prévoit également une journée dédiée au film palestinien et une soirée spéciale centrée sur les femmes.



Le RAFF est une fenêtre ouverte sur les histoires, les voix et les talents de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Chaque année, il invite le public à découvrir un cinéma audacieux, dynamique et novateur qui bouscule les clichés.