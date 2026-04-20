Tourisme 5.0 : Experts et chercheurs explorent à Fès les nouveaux leviers de la transition numérique

Les travaux de la dixième édition du colloque international sur l'économie du tourisme et le management des entreprises touristiques se sont ouverts vendredi à l'Ecole nationale de commerce et de gestion de Fès, en mettant l'accent sur les nouveaux enjeux de la transition numérique.



S'exprimant lors de cette rencontre, organisée en partenariat avec l'Université Sorbonne Paris Nord, l'Association internationale de management du tourisme durable, l'Université Assane Seck de Ziguinchor et l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger, le président de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Mustapha Ijjaali, a indiqué que les questions liées à l'économie du tourisme et au management des entreprises occupent une place centrale dans les politiques publiques nationales.



Le responsable a souligné que le secteur constitue un levier de croissance économique, de création d'emplois et de valorisation du patrimoine naturel et culturel, ajoutant que cette dynamique s'inscrit dans la stratégie de l'université visant à accompagner les transformations économiques à travers la recherche scientifique, l'ouverture internationale et l'innovation managériale pour soutenir les projets d'infrastructures engagés par le Maroc, rapporte la MAP.



De son côté, le directeur de l'Ecole nationale de commerce et de gestion de Fès, Abdellatif Eddakir, a relevé que le choix de cette thématique répond aux exigences d'un écosystème contemporain marqué par des mutations mondiales profondes et diverses turbulences.



Selon lui, le passage à une ère dominée par l'intelligence artificielle générative et les technologies de rupture impose de repenser les paradigmes traditionnels de l'industrie.



L'universitaire a ainsi appelé à construire une chaîne d'approvisionnement touristique résiliente et centrée sur l'humain, tout en mettant l'accent sur l'agilité organisationnelle, le leadership et l'intégration des compétences dans un environnement incertain.

Le coordonnateur du comité d'organisation, Lhoussaine Alla, a pour sa part affirmé que ce congrès permet d'analyser la gestion et l'économie du tourisme sous des angles macroéconomique, mésoéconomique et microéconomique afin d'apporter des réponses pratiques aux professionnels.



Chiffres à l'appui, il a fait savoir que l'activité touristique génère environ 13% du produit intérieur brut de la région de Fès-Meknès, plaidant pour une approche pragmatique impliquant l'ensemble des acteurs locaux. L'objectif, selon lui, est de valoriser les solides acquis patrimoniaux de la ville et de s'inspirer des pratiques réussies pour envisager leur duplication dans d'autres territoires du Royaume.



Les travaux de cette édition s'articulent autour de plusieurs axes de recherche couvrant le développement territorial durable, le marketing d'influence, la protection des données des voyageurs et le renforcement de l'attractivité de la destination marocaine sur les marchés internationaux.



Cet événement scientifique est par ailleurs couplé à la septième édition de l'atelier doctoral sur l'économie et le management des organisations.



Selon les organisateurs, cette plateforme d'échange académique offre aux doctorants l'opportunité de présenter leurs recherches portant sur l'audit, les énergies renouvelables et l'accompagnement entrepreneurial devant un comité scientifique regroupant des experts nationaux et étrangers.