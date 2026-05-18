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Equateur: Plus de 5.000 arrestations en deux semaines de couvre-feu


Libé
Mercredi 20 Mai 2026

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La police équatorienne a arrêté plus de 5.000 individus, dont quelque 700 liés à des bandes criminelles, depuis l'entrée en vigueur le 3 mai d'un couvre-feu nocturne contre le crime organisé, a annoncé lundi le gouvernement.

La mesure est appliquée dans neuf des 24 provinces du pays, dont celle de la capitale, Quito.
Les forces de sécurité, qui regroupent militaires et policiers, ont également saisi 9,2 tonnes de drogue. Elles ont mené 378 perquisitions et confisqué plus de 600 armes, d'après le ministre équatorien de l'Intérieur John Reimberg.

Le couvre-feu, le deuxième imposé par le gouvernement depuis le début de l'année, "a permis d'intensifier les opérations de contrôle, de patrouille, de renseignement et les actions ciblées contre les structures criminelles", selon un communiqué des autorités.

Le président Daniel Noboa (droite) multiplie les mesures d'urgence contre les extorsions, l'exploitation minière illégale et le narcotrafic. Selon les estimations, 70% de la cocaïne produite par les pays voisins, la Colombie et le Pérou, premiers producteurs mondiaux, transite par l'Equateur pour être expédiée vers les Etats-Unis et l'Europe.

Le pays, soutenu par les Etats-Unis dans sa lutte contre les bandes armées, a connu en 2025 un taux d'homicide de 51 pour 100.000 habitants, le plus haut d'Amérique latine, selon l'ONG et média d'enquête américain InSight Crime.
Jeudi, le gouvernement avait annoncé l'arrestation d'Eduardo Gomez, alias Gordo Paul, chef du gang Los Lobos, l'un des plus puissants du pays, qui contrôlait le crime organisé dans la capitale.
 


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