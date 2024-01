Guelmim-Oued Noun : Baisse de 30% de la production d'olives

La production d'olives dans la région de Guelmim-Oued Noun a baissé de 30% durant la campagne agricole 2023-2024.



Selon la direction régionale de l'agriculture, la production d'olives s'est élevée à environ 1.000 tonnes durant cette campagne agricole, soit une baisse de 30% par rapport à la saison précédente.



Cette baisse est due à un ensemble de facteurs climatiques, dont le manque de précipitations et les années successives de sécheresse, ainsi qu'au phénomène de rotation (alternance d'une année de production abondante et une année de faible production) qui caractérise le rendement des arbres fruitiers, notamment l'olivier, rapporte la MAP.



Dans ce contexte, le chef de la division de développement des filières agricoles à la direction régionale de l'agriculture de Guelmim-Oued Noun, Abdelaziz Kbiri, a déclaré à la MAP que la production d'olives dans la région a connu une baisse de 30% au cours de la saison agricole actuelle par rapport à la saison précédente, en raison des années successives de sécheresse et du phénomène de rotation que connaissent les oliviers.



Il a souligné que la filière oléicole revêt une grande importance dans la région, puisque la superficie totale plantée d'oliviers est d’environ 2.400 ha, dont près de 600 ha sont des exploitations modernes équipées d'un système d'irrigation au goutte-à-goutte, tandis que le reste de la superficie (environ 1.800 ha) est réparti entre les exploitations agricoles traditionnelles.



Il a ajouté que ce secteur joue un rôle socioéconomique important dans la région, car il contribue au développement agricole et à la création d'opportunités d'emploi.

La majorité des oliveraies sont situées au niveau régional dans les communes d'Abayno, Tagante, Bouizakarne, Ifrane Sghir et Timoulay dans la province de Guelmim, et les communes de Boutroch et Ibdar dans la province de Sidi Ifni.