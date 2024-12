Guelmim-Oued Noun: 491 entreprises créées à fin août

Un total de 491 entreprises ont été créées dans la région de Guelmim-Oued Noun au cours des huit premiers mois de l'année 2024, a indiqué l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).



Ces entreprises sont réparties entre personnes morales, avec un total de 171 sociétés, et personnes physiques avec 320 entreprises.



Guelmim arrive en tête avec un total de 271 nouvelles entreprises, suivie de la province de Tan-Tan (154) et de Sidi Ifni (66).



L’OMPIC relève que le secteur commercial domine avec une part de 51,73% du total des entreprises créées, suivi par les services avec 12,80%, les activités de construction et immobilières avec 12,80%, les transports (6,92%), l'industrie (5,71%), les hôtels et restaurants (5,02%), l'agriculture et la pêche (2,42%), le secteur des technologies de l'information et des communications (1,38%) et les activités financières (1,21%).



S'agissant de la forme juridique, 63,2% des entités créées sont des sociétés à responsabilité limitée avec associé unique, suivies par des sociétés à responsabilité limitée (35,7%), les sociétés en nom collectif (0,6%) et les sociétés anonymes (0,6%).



Au niveau national, le nombre d'entreprises créées au cours des huit premiers mois de cette année a atteint 61.178 entreprises, réparties entre personnes morales (44.261) et personnes physiques (16.917).



La région de Casablanca-Settat arrive en tête avec un total de 19.361 entreprises créées à fin août 2024, suivie par Tanger-Tétouan-Al Hoceima (8.741), Marrakech-Safi (7.124), Rabat-Salé-Kenitra. (7.035), Fès-Meknès, (4.232), Souss-Massa. (4.099), l’Oriental (3.578), Laâyoune - Sakia El Hamra (2.376), Beni Mellal-Khénifra (1.801), Draa-Tafilalet (1.375), Dakhla - Oued Eddahab (965) et Guelmim-Oued Noun (491).