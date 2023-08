Quelque 423 entreprises ont été créées dans la région de Guelmim-Oued Noun au cours des six premiers mois de l'année 2023, selon des données de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).



Ces entreprises sont réparties entre les personnes morales avec un total de 142 entreprises, et les personnes physiques avec 281 entreprises, précise la même source, ajoutant que ces entreprises ont été créées à Guelmim (278 entreprises) et Tan-Tan (145 entreprises).



L'OMPIC note une prédominance du secteur du commerce, avec une part de 51,15% du total des entreprises créées, suivi par les activités de construction et immobilières (13,45%), les services divers (11,33%), les transports (9,03%), les hôtels et la restauration (6,19%), l'industrie (5,49%), l'agriculture et la pêche (1,77%), les activités financières (1,06%) et le secteur des technologies de l'information et de la communication (0,53%). Par rapport au mois de mai de l'année en cours, 99 nouvelles entreprises ont été créées au cours du mois de juin dans la région de Guelmim-Oued Noun, dont 29 pour les personnes morales et 70 pour les personnes physiques.



Au niveau national, 49.145 nouvelles entreprises ont été créées au cours du premier semestre de l'année 2023, dont 33.565 concernant des personnes morales et 15.580 des personnes physiques.



L’OMPIC précise que la région de Casablanca-Settat vient en tête par le nombre d'entreprises implantées avec 14.272 unités, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7268), et Rabat-Salé-Kénitra (5777), Marrakech-Safi (4887), Fès-Meknès (3507), Souss-Massa (3099), l’Oriental (3046), Laâyoune-Sakia El Hamra ( 2491), Draâ-Tafilalet (1619), Beni Mellal-Khenifra (1563) Et Dakhla – Oued Eddahab (1193).