Groupe CDG : un programme d'investissement prévisionnel de près de 4,9 MMDH en 2025

Le programme d'investissement du groupe CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) se situerait à près de 4,9 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l'année prochaine.



"Le programme d'investissement consolidé du Groupe CDG s'est élevé à 3.417 MDH (millions de dirhams) en 2023 et devrait atteindre 5.461,2 MDH en 2024. Les prévisions pour 2025, 2026 et 2027 sont respectivement de 4.888 MDH, de 2.718,4 MDH et de 2.794,8 MDH", précise ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.



D'après la même source, l'année 2024 marque le lancement par le CDG de son plan stratégique "CAP 2030", articulé autour de quatre axes complémentaires : redéfinir son positionnement dans le secteur financier, explorer de nouveaux domaines d'intervention, renforcer les instruments associés et restructurer son portefeuille historique, tout en dynamisant ses ressources.



Dans ce cadre, la CDG a engagé plusieurs chantiers dans les domaines prioritaires.



Il s'agit de l'investissement dans de nouveaux secteurs tels que l'eau, l'efficacité énergétique, la souveraineté alimentaire et l'infrastructure haut débit, ainsi que de l'investissement dans les domaines historiques de la CDG, incluant l'immobilier locatif, la promotion immobilière, le développement de zones d'activités économiques et le capital-investissement. Les chantiers engagés par le groupe portent aussi sur l'investissement dans les infrastructures nécessaires pour la Coupe du Monde 2030, à travers la signature de partenariats stratégiques visant à renforcer les infrastructures et améliorer les services du pays.



Par ailleurs, le rapport fait savoir que les projections pour 2025-2027 prévoient, au niveau social, un résultat net de 1.794 MDH pour 2025, 1.018 MDH pour 2026 et 745,65 MDH pour 2027.