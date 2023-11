Groupe Alliances: Un CA de plus de 1,5 MMDH à fin septembre 2023

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Alliances s'est établi à plus de 1,5 milliard de dirhams (MMDH) à fin septembre dernier, en hausse de 22% par rapport à la même période un an auparavant.



Le Groupe a réussi à maintenir son rythme de production grâce à son portefeuille d'activités axé principalement sur les projets de lotissement, enregistrant une augmentation de 27% par rapport au trimestre précédent, indique un communiqué des résultats trimestriels de l'entreprise.



Au 30 septembre 2023, le Groupe dispose d'un carnet de commandes s’élevant à 7.672 unités pour une valeur immobilière totale (VIT) sécurisée de l’ordre de 3,1 MMDH, fait savoir le communiqué, notant que le nombre total d'unités en cours de production s’élève à 5.223 au 30 septembre 2023, contre 4.117 unités au T2 2023, soit une croissance de 27%.



L'endettement net du Groupe est en baisse de 4%, et se situe à 2 MMDH au 30 septembre 2023 contre 2,1 milliards de dirhams au 30 septembre 2022, fait savoir la même source.