Grande-Marlaska qualifie d’"exemplaire" la coopération avec le Maroc dans les domaines sécuritaire et migratoire

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a mis en avant, lundi à Madrid, la coopération bilatérale "exemplaire" entre l’Espagne et le Maroc, en particulier dans les domaines de la sécurité et de la gestion migratoire.



"Le Maroc, qui joue un rôle essentiel dans la lutte contre les réseaux de trafic d’êtres humains, est un partenaire fiable de l’Espagne et de l’Union européenne", a ajouté M. Grande-Marlaska dans une déclaration à la MAP, à l’issue de sa réunion avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.



Evoquant les préparatifs du Mondial 2030, organisé conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, le ministre espagnol a insisté sur l’importance d’une coopération étroite pour garantir la sécurité de cet événement sportif majeur.



"La coopération dans le domaine sportif vient renforcer l'extraordinaire collaboration déjà existante entre nos deux pays en matière sécuritaire", a-t-il souligné, ajoutant que les deux pays "collaborent activement pour mettre en place les dispositifs nécessaires à la sécurité de ce rendez-vous international".



M. Grande-Marlaska s’est, en outre, félicité de l’engagement des deux pays à poursuivre le renforcement de leur coopération dans la lutte contre les grandes menaces transnationales telles que le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé, dans un esprit de confiance mutuelle.