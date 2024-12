Gestion durable des ressources en eau: L’ONEE et les Etats-Unis explorent les dernières avancées dans le domaine du dessalement

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau Potable (ONEE), Tarik Hamane, et l'ambassadeur des Etats-Unis auprès du Royaume du Maroc, Puneet Talwar, ont présidé, mardi à Rabat, la session inaugurale d'un atelier technique intitulé "Dessalement: derniers développements et perspectives".



Organisé dans le cadre de la coopération entre l’ONEE et l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, cet évènement a été marqué par les présentations de haut niveau de deux experts américains renommés dans le domaine de la gestion durable des ressources en eau, et a rassemblé une centaine de participants marocains et étrangers spécialisés dans le secteur de l’eau, souligne un communiqué de l'ONEE.



Dans son allocution d’ouverture, M. Hamane a mis l’accent sur le rôle central de l’ONEE dans la réalisation des objectifs stratégiques du Maroc en matière de gestion des ressources hydriques et énergétiques, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.



A ce propos, il a rappelé qu’en raison de l’augmentation de la demande et de la diminution des apports naturels d’eau, exacerbée par les changements climatiques, le Maroc se tourne de plus en plus vers les ressources en eau non conventionnelles comme le dessalement de l’eau de mer, rapporte la MAP.



Le programme de dessalement en cours permettra de porter la capacité de dessalement actuelle qui est d’environ 270 millions de m3 par an, produite à travers 16 stations de dessalement, à près de 2.100 millions de m3 par an à l’horizon 2030 dont près de 1.200 millions de m3 par an destinés à l’eau potable, ce qui permettra de porter la part de l’alimentation en eau potable assurée par le dessalement de l’eau de mer à 55% contre seulement 10% actuellement, a-t-il expliqué.



De même, il a fait savoir que l'ONEE capitalise sur son expertise de plus de 47 ans dans le domaine du dessalement et dispose actuellement de 12 stations de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de production d’eau potable de plus de 85 millions de m3 par an, notant que cette capacité sera augmentée d’environ 940 millions de m3 par an à l’horizon 2030 dont près de 800 millions de m3 par an destinés à l’eau potable à travers 9 nouvelles stations de dessalement dont 2 sont en cours de réalisation (stations de Casablanca et de Sidi Ifni).



Selon M. Hamane, l’ONEE se doit d’innover pour relever les défis actuels et futurs de l’eau et de l’énergie, et accélérer la transition vers des modèles plus durables et résilients, appelant au développement de collaborations stratégiques avec des partenaires internationaux pour partager les dernières avancées technologiques en la matière, d’où l’intérêt de cet atelier animé par des experts américains de renommée internationale qui traitera des thématiques importantes liées au dessalement, notamment la réduction des coûts de production et le couplage aux énergies renouvelables.



De son côté, M. Talwar a précisé que les Etats-Unis sont fiers de collaborer avec le Maroc sur des solutions innovantes pour la gestion des ressources en eau, notamment dans le domaine du dessalement, notant que ce partenariat reflète l’engagement commun des deux pays en faveur du développement durable et de la lutte contre les défis posés par le changement climatique.



Cet atelier est une occasion non seulement de partage des technologies de pointe, mais également de renforcement des liens entre les Etats-Unis et le Maroc pour soutenir la résilience et garantir un avenir avec des ressources en eau suffisantes, a-t-il ajouté.



Lors de cette session inaugurale, Rick Warner, expert dans la croissance stratégique du secteur de l’eau, a apporté des éclairages sur les nouvelles solutions innovantes pour la gestion des ressources en eau dans une situation de pénurie. Tandis que Dr. Val Frenkel, expert dans le dessalement, a mis l’accent sur les dernières innovations technologiques, économiques et institutionnels dans le dessalement de l’eau, tout en partageant l’expérience des Etats-Unis, vu que certains Etats vivent une situation semblable au Maroc, outre les enseignements tirés en matière de performance et d’optimisation des coûts.



En marge de cet atelier, les participants ont effectué une visite à la station de traitement d’eau potable de Bouregreg et au laboratoire central de l’ONEE, qui a permis de mettre en lumière les efforts déployés par l’Office en matière d’approvisionnement en eau potable dans le Royaume.



Organisé du 02 au 06 décembre à l’ONEE, cet atelier d’échange international constitue une opportunité précieuse pour s’enquérir de l’expertise américaine en matière de gestion durable des ressources hydriques, avec un accent particulier sur des thématiques stratégiques, telles que le couplage du dessalement avec les énergies renouvelables, dont l’ONEE est précurseur à l’échelle mondiale, la réduction des coûts de production, la prise directe de l’eau brute, son exploitation et sa maintenance. L’événement permettra également d’explorer des solutions novatrices, comme la reminéralisation à l’aide de filtres à calcite, conclut le communiqué.