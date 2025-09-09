Frappes israéliennes au Qatar : L'ONU annonce une réunion d'urgence mardi au Conseil des droits de l'homme

-
Les armes à sous-munitions ont fait plus de 1.200 morts et blessés civils en Ukraine depuis 2022
Des familles d'otages affirment que Netanyahu est un "obstacle" à la fin de la guerre à Gaza
Des milliers de Palestiniens fuient Gaza-ville
Trump dit à Israël de "faire attention" après son attaque au Qatar
"Ce débat urgent est convoqué en réponse à deux demandes officielles soumises" mercredi dernier "par le Pakistan, au nom des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), et par le Koweït, au nom du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe", a annoncé le Conseil.
Le Conseil discutera "de l'agression militaire récente menée par l'Etat d'Israël contre l'État du Qatar le 9 septembre", a-t-il précisé.
Il s'agit du dixième débat urgent depuis la création du Conseil des droits de l'Homme en 2006.