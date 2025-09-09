Frappes israéliennes au Qatar : L'ONU annonce une réunion d'urgence mardi au Conseil des droits de l'homme


Mardi 16 Septembre 2025

Le Conseil des droits de l'Homme va se réunir ce mardi en urgence pour débattre des frappes israéliennes au Qatar ayant visé la semaine dernière à Doha des responsables du Hamas palestinien, a annoncé l'ONU lundi.

"Ce débat urgent est convoqué en réponse à deux demandes officielles soumises" mercredi dernier "par le Pakistan, au nom des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), et par le Koweït, au nom du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe", a annoncé le Conseil.

Le Conseil discutera "de l'agression militaire récente menée par l'Etat d'Israël contre l'État du Qatar le 9 septembre", a-t-il précisé.
Il s'agit du dixième débat urgent depuis la création du Conseil des droits de l'Homme en 2006.


