CAN 2025 : Le téléviseur, titulaire indiscutable des soirées football

Supplanté par le smartphone en tant qu'outil privilégié d’information et de divertissement, le téléviseur reprend toute sa place à l'heure des grands rendez-vous de football, à l’instar de la CAN Maroc 2025, grâce à un confort de visionnage supérieur et à une ambiance plus conviviale.



Avant même les premiers matchs du tournoi africain, les amateurs du ballon rond ont été nombreux à se rendre dans les différentes enseignes d’électroménager, attirés par la multiplication des promotions sur les téléviseurs.



Cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par le Royaume, constitue ainsi une "fenêtre" commerciale pour les magasins soucieux de doper leurs ventes, à la faveur notamment de rabais généreux particulièrement sur les téléviseurs qui se taillent la part du lion de leur chiffre d'affaires pendant cette grand-messe du football continental.



Selon Mehdi, commercial dans un magasin spécialisé à Rabat, cette dynamique est enclenchée par les fournisseurs, habitués à revoir à la baisse les prix lors des occasions spéciales, permettant aux points de vente, à coup de campagnes publicitaires, de proposer des offres alléchantes.



Cette mécanique commerciale, note-t-il, s’accompagne d’un afflux visible depuis le début de la CAN. Pour preuve, certains des modèles les plus prisés sont déjà en rupture de stock, fait remarquer le jeune homme, pour qui les grands écrans (55, 65 et 75 pouces) dotés des technologies QLED et OLED ne cessent de gagner en popularité.



Même constat du côté d’Abderrahim, commercial au rayon audiovisuel dans un magasin d’électroménager, qui affirme que l’affluence s’est faite sentir avant même le coup d’envoi de la CAN, avec une progression notable des visites et des demandes, aussi bien de la part des particuliers que des restaurateurs et des propriétaires de cafés, soucieux d’offrir à leur clientèle la meilleure expérience visuelle.



De son point de vue, les particuliers restent néanmoins les plus nombreux à franchir le pas souhaitant profiter des promotions et regarder l’ensemble de la compétition chez eux, surtout quand la météo n'aide pas à passer le seuil de la porte.



Côté logistique, les préparatifs ont démarré en amont, avec les opérations de stockage, de référencement et d’ajustement des prix, le but étant d'anticiper la hausse de la demande prévue à l’approche du tournoi.



Pour les clients, si Amine veut profiter des promotions à l’occasion de la CAN en quête de davantage de confort en famille, Youssef espère, de son côté, remplacer son téléviseur devenu vétuste par une smart TV dernier cri.



Au-delà des promotions, certains consommateurs disent privilégier des modèles plus performants et plus durables, en optant pour la fluidité de l’image, la qualité du son et les fonctionnalités de connectivité, tandis que d’autres insistent sur les garanties et le service après-vente.



Par El Hassan Ben Yahia (MAP)