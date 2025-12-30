Autres articles
-
Clôture à Rabat du 7ème Forum "Florilège culturel"
-
Présentation du 5ème tome de "Mémoire d'une identité et d’une patrie : mémoires de Dakhla" de Hassan Lahouidag
-
Parution du 1er tome de l'ouvrage "Les expressions spectaculaires amazighes du Souss" de Azeddine El Kharrat
-
Présentation du livre "L’enseignement français en milieu amazigh : Azrou et Aïn Leuh (1915-1956)"
Le Réseau de lecture au Maroc a annoncé l'ouverture des candidatures pour la 12e édition du Prix national de la lecture à titre de l'année 2026.
Cette compétition, qui vise à promouvoir la lecture dans la société, est organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Culture, en collaboration avec les académies et les directions provinciales du ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, indique un communiqué du Réseau.
Le concours est ouvert aux élèves âgés de 7 à 26 ans, à condition qu'ils n'aient pas remporté le Prix national de la lecture ni d'autre prix de lecture durant les trois dernières années, précise la même source, invitant les candidats souhaitant participer à la compétition à remplir le formulaire d'inscription sur le lien : https://forms.gle/6FaFJBXHdTtVk5ra6
D'après les organisateurs, les lauréats du concours national seront annoncés lors d'une cérémonie qui aura lieu en marge du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), prévu mai prochain.
Le Prix national de la lecture, inscrit dans le cadre du programme "Lecture pour tous", est un rendez-vous annuel qui traduit la continuité de l'engagement en faveur de la lecture et qui vise à enraciner l'acte de lecture au sein de la société marocaine en tant que comportement quotidien et civilisationnel incontournable.
Le Réseau de lecture au Maroc, créé en décembre 2013, vise à promouvoir la lecture comme une habitude quotidienne chez les Marocains, en partant du principe que la lecture est la porte d'entrée principale au monde du savoir, en tant que levier essentiel du développement.
Cette compétition, qui vise à promouvoir la lecture dans la société, est organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Culture, en collaboration avec les académies et les directions provinciales du ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, indique un communiqué du Réseau.
Le concours est ouvert aux élèves âgés de 7 à 26 ans, à condition qu'ils n'aient pas remporté le Prix national de la lecture ni d'autre prix de lecture durant les trois dernières années, précise la même source, invitant les candidats souhaitant participer à la compétition à remplir le formulaire d'inscription sur le lien : https://forms.gle/6FaFJBXHdTtVk5ra6
D'après les organisateurs, les lauréats du concours national seront annoncés lors d'une cérémonie qui aura lieu en marge du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), prévu mai prochain.
Le Prix national de la lecture, inscrit dans le cadre du programme "Lecture pour tous", est un rendez-vous annuel qui traduit la continuité de l'engagement en faveur de la lecture et qui vise à enraciner l'acte de lecture au sein de la société marocaine en tant que comportement quotidien et civilisationnel incontournable.
Le Réseau de lecture au Maroc, créé en décembre 2013, vise à promouvoir la lecture comme une habitude quotidienne chez les Marocains, en partant du principe que la lecture est la porte d'entrée principale au monde du savoir, en tant que levier essentiel du développement.
Bouillon de culture
Projection
La projection du film "Le roman de Jim" d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu aura lieu, les 15 et 17 janvier, à la Cinémathèque de Tanger.
Le film relate l'histoire d’Aymeric, qui retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, au hasard d’une soirée à Saint-Claude dans le Haut-Jura. Elle est enceinte de six mois et célibataire. Quand Jim naît, Aymeric est là. Ils passent de belles années ensemble, jusqu’au jour où Christophe, le père naturel de Jim, débarque… Ça pourrait être le début d’un mélo, c’est aussi le début d’une odyssée de la paternité.
Rencontre
Le théâtre Riad Sultan de Tanger abritera, le 16 janvier, une rencontre de présentation de l’ouvrage “Voces tras las rejas en Marruecos y España: historia, transición y testimonios literarios”, de Najwa Rhomija.
Cet ouvrage explore les résonances entre les mémoires marocaine et espagnole, tout en abordant le rôle fondamental de la littérature dans la transmission de la mémoire collective et dans la valorisation des idéaux de justice, de dialogue et de réconciliation.
La projection du film "Le roman de Jim" d'Arnaud et Jean-Marie Larrieu aura lieu, les 15 et 17 janvier, à la Cinémathèque de Tanger.
Le film relate l'histoire d’Aymeric, qui retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, au hasard d’une soirée à Saint-Claude dans le Haut-Jura. Elle est enceinte de six mois et célibataire. Quand Jim naît, Aymeric est là. Ils passent de belles années ensemble, jusqu’au jour où Christophe, le père naturel de Jim, débarque… Ça pourrait être le début d’un mélo, c’est aussi le début d’une odyssée de la paternité.
Rencontre
Le théâtre Riad Sultan de Tanger abritera, le 16 janvier, une rencontre de présentation de l’ouvrage “Voces tras las rejas en Marruecos y España: historia, transición y testimonios literarios”, de Najwa Rhomija.
Cet ouvrage explore les résonances entre les mémoires marocaine et espagnole, tout en abordant le rôle fondamental de la littérature dans la transmission de la mémoire collective et dans la valorisation des idéaux de justice, de dialogue et de réconciliation.