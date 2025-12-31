ONMT : Une offensive stratégique pour renforcer l’attractivité du Maroc

Pour soutenir la dynamique de la demande touristique, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a déployé un arsenal d’actions offensives et multicanales prônant une approche qui s'appuie sur un mix de campagnes expérientielles, de stratégies marchés ciblées et de renforcement continu de la connectivité aérienne, afin de consolider l’attractivité de la destination Maroc sur les segments à fort potentiel.



Sur le marché domestique et auprès des Marocains du monde, l’ONMT a lancé la campagne immersive “Ntla9aw fbladna”, misant sur l’émotion, l’authenticité et le vécu pour convertir l'intention de voyage en voyage effectif.



A l’international, l’Office a renforcé sa présence sur les marchés à forte valeur ajoutée, notamment nord-américain et africain, à travers des workshops ciblés, des fam trips, des roadshows et des partenariats stratégiques avec les professionnels du voyage.



Cette croissance s’est accompagnée d’une montée en puissance de la connectivité aérienne directe, en particulier avec les Etats-Unis, facilitant davantage l’accessibilité de la destination.