L'année 2025 en dix événements marquants dans le monde

Donald Trump, le tonitruant retour



Offensive protectionniste, expulsions massives d'immigrés en situation irrégulière, démantèlement de pans entiers de l'Etat fédéral ... Depuis son retour en janvier à la Maison Blanche pour un second mandat, le Républicain Donald Trump a pris une salve de mesures conformes à sa doctrine "l'Amérique d'abord", à grand renfort de décrets, même si un certain nombre de ses décisions ont été bloquées par la justice.



Agissant, selon ses opposants, au mépris des droits fondamentaux et des autres lieux de pouvoir, il a ciblé ses adversaires, envoyé des gardes nationaux dans plusieurs grandes villes démocrates, s'est employé à intimider les médias, a bataillé contre les programmes de diversité ou d'inclusion. Il a aussi déployé une intense activité diplomatique, avec plus ou moins de succès.



Les sondages montrent cependant un mécontentement croissant des Américains sur les questions économiques, notamment le coût de la vie. De cuisants revers lors de scrutins locaux (New York, New Jersey, Virginie, Californie) mettent son parti dans une posture délicate pour les élections de mi-mandat à l'automne 2026.



Trêve précaire à Gaza



Les pressions américaines ont débouché sur un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, deux ans après le début de la guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque inédite du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.



Cette trêve a permis le retour en Israël des derniers otages vivants et de la plupart des dépouilles des décédés, en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Elle a également rendu possible une entrée accrue d'aide humanitaire à Gaza, même si elle est toujours très en-deçà des besoins selon l'ONU et plusieurs ONG humanitaires.

Mais la négociation des prochaines étapes du plan de paix de Donald Trump - désarmement du Hamas notamment - s'annonce délicate, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu agitant la menace d'une reprise des combats. Israël a d'ailleurs mené plusieurs séries de frappes meurtrières à Gaza ces dernières semaines, affirmant riposter à des attaques du Hamas.



Les tensions régionales perdurent avec la poursuite des frappes israéliennes dans les bastions du mouvement chiite Hezbollah au Liban. L'Iran avait également été frappé par des raids israéliens et américains sur ses installations nucléaires lors d'une guerre de douze jours avec Israël en juin, déclenchée par une attaque israélienne. En septembre, ce sont des responsables du Hamas qu'Israël avait ciblés dans une attaque sans précédent au Qatar.



Efforts laborieux de paix en Ukraine



Le retour au pouvoir de Donald Trump a marqué les premiers efforts sérieux visant à mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine lancée en février 2022.

Les sympathies et blâmes du président américain ont oscillé entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. En février, Donald Trump a vilipendé le président ukrainien devant les caméras dans le bureau ovale, lui reprochant de manquer de gratitude envers les Etats-Unis.



Des pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens à Istanbul puis une rencontre au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska n'ont débouché sur aucune avancée concrète vers la paix.



Alors que le Kremlin continuait de rejeter un cessez-le-feu et maintenait ses exigences territoriales envers l'Ukraine, Washington a annoncé en octobre des sanctions contre le secteur pétrolier russe.