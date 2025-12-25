Présentation du 5ème tome de "Mémoire d'une identité et d’une patrie : mémoires de Dakhla" de Hassan Lahouidag

Autres articles
Le cinquième tome de l'ouvrage "Mémoire d’une identité et d’une patrie : mémoires de Dakhla" de l'auteur Hassan Lahouidag, a été présenté, mardi à Rabat, dans le cadre de la 7e édition du Forum culturel "Florilège", organisé par l'Association Ribat Al-Fath pour le développement durable.
Ce volume s'inscrit dans le cadre du projet documentaire "Mémoire d’une identité et d’une patrie : mémoires de Dakhla", qui présente un récit des mémoires, des expériences vécues et des étapes du plaidoyer civil au service de la première cause nationale.
Présentant son ouvrage, l'auteur a indiqué que ce travail revient sur les réalisations de la diplomatie Royale concernant la question de l'intégrité territoriale du Royaume, à savoir le soutien international grandissant à la marocanité du Sahara et à l'initiative d'autonomie en tant que seule solution à ce conflit artificiel.
La publication met également en avant les chantiers d'envergure réalisés au Sahara marocain à la faveur notamment du modèle de développement des provinces du Sud, a-t-il indiqué, notant que la parution de cet ouvrage coïncide avec le 50e anniversaire de la glorieuse Marche Verte.
Pour sa part, le vice-président de l'Association Ribat Al-Fath pour le développement durable, Mustapha El Jaouhari, a jugé nécessaire de mener une lecture attentive et une analyse scientifique de cet ouvrage dans la mesure où il présente la question du Sahara dans ses dimensions historiques en s'appuyant sur des mémoires en lien avec les provinces du Sud.
La publication de ce volume intervient dans un contexte marqué par le cinquantenaire de la Marche Verte et l'appui international croissant au plan d'autonomie, a-t-il dit, notant que la ville de Dakhla représente un espace de développement, de rayonnement et de sensibilisation aux grandes causes nationales.
La 7e édition du Forum culturel "Florilège", organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prendra fin ce jeudi 25 décembre.
Bouillon de culture
Prix
La galerie Bab Rouah de Rabat accueillera, ce jeudi à 18 heures, la cérémonie de remise des prix de la 4e édition du Prix national des arts plastiques.
Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce prix vise à encourager les artistes à innover, à découvrir des talents prometteurs et à leur apporter le soutien financier et médiatique nécessaire au développement de leur carrière artistique.
Les prix, dont la valeur varie entre 10.000 et 100.000 dirhams, couvrent les catégories de la peinture pour les jeunes, de la photographie artistique et de la sculpture.
Théâtre
La Troupe Al Fane Al Assil présente sa pièce théâtrale "Kounnach Al-Hachma" aujourd’hui jeudi à la salle Bahnini à Rabat.
La pièce vise à faire revivre le patrimoine culturel sahraoui et à le faire découvrir aux nouvelles générations, avec une touche fantastique qui relie le patrimoine marocain à son environnement saharien, indique un communiqué de la troupe.
Des artistes de renom participent à cette 5e représentation, dont Bouchaib Al-Amrani, Saïd Mezouar et Mostafa Hnyni , qui fait son retour sur scène.
Vernissage
La galerie Bab El Kebir (Kasbah des Oudayas) accueillera, vendredi, le vernissage de l'exposition "Empreintes féminines" de l'artiste Di Lena Karima.
Selon les organisateurs, cet évènement explore la mémoire, la force et la sensibilité de la femme à travers des œuvres expressives et colorées.
L'exposition cherche à incarner les empreintes laissées par les émotions, les luttes et les espoirs dans le parcours des femmes, transformant l'art en un langage qui célèbre la féminité dans ses dimensions humaines et universelles.
