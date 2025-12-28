Clôture à Rabat du 7ème Forum "Florilège culturel"

Le rideau est tombé jeudi soir sur le 7e Forum "Florilège culturel" de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable, avec la présentation des recueils "Rencontre avec l’espoir" (2025) et "Algorithmes de la résurrection de l’âme" (2021) du poète Karim Baïna.



Les deux œuvres proposent un parcours poétique où la question existentielle se croise avec les transformations que vit l’être humain à l’ère de la numérisation et des progrès technologiques.



A cette occasion, M. Baïna a affirmé avoir choisi l’expression poétique dans un contexte marqué par "l’invasion croissante de l’intelligence artificielle", ajoutant que sa poésie vise à rappeler à l’être humain l’essence de son âme et à alerter sur les dangers d’une fascination inconsciente pour la technologie.



"Algorithmes de la résurrection de l’âme" est un recueil reposant sur deux volets indissociables : le premier concerne l’univers du numérique et des algorithmes, tandis que le second se concentre sur la renaissance de l’âme en tant qu’essence de l’être humain, a-t-il noté.



Dans "Rencontre avec l’espoir", Baïna relève y établir un lien entre la poésie et l’espoir, tout en ressentant les bouleversements que traverse le monde, estimant que le poète doit percevoir l’état de l’Humanité et appeler à l’espoir dans un monde alourdi par les guerres et les crises, à travers un discours poétique qui convoque les valeurs humaines et donne du sens au cœur de l’angoisse universelle.



De son côté, l'écrivain et critique Hassan Charaf est revenu sur les thématiques traitées par Karim Baïna dans ses oeuvres, axées sur l’espoir, l’âme, la patrie et la famille dans un contexte de mutations et de pressions accélérées, ajoutant que les deux recueils constituent une poésie que l’on peut considérer comme un baume pour l’âme.



Pour sa part, l'expert en éducation et en communication Naji Al Amjad s’est arrêté sur la singularité de l’expérience poétique de Karim Baïna, soulignant son importance particulière dans la mesure où elle émane d'un ingénieur de formation scientifique ayant choisi de travailler la matière littéraire.



Natif de Marrakech en 1976, Karim Baïna est professeur à l’Université Mohammed V de Rabat et occupe actuellement le poste de président du groupe de recherche scientifique sur l’innovation numérique et l’ingénierie des organisations. Son parcours conjugue spécialisation scientifique et intérêt pour les sciences humaines et la langue arabe, avec une passion particulière pour la poésie arabe classique.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 7e édition du "Florilège culturel" s'est tenue sous le thème "Villes intelligentes durables et solutions digitales innovantes pour renforcer la résilience urbaine".