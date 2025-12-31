Boosté par la CAN 2025 : L’Aéroport Mohammed V franchit le cap des 11 millions de passagers

Boosté par la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’Aéroport Mohammed V de Casablanca a enregistré, cette semaine, une performance historique en matière de trafic passagers en franchissant le cap historique des 11 millions de passagers.



Avec une part de 31% du trafic national, il confirme son rôle central dans la dynamique aérienne nationale et continentale, marquant une étape majeure dans son développement.



Sur l’ensemble de l’année, le trafic est passé de 10,5 millions de passagers en 2024 à 11,5 millions à la fin de 2025, soit une progression de 9,3%, soutenue par l’afflux de supporters, de délégations officielles et de visiteurs internationaux à l’occasion de la CAN 2025, ainsi que par le renforcement des liaisons aériennes.



Cette performance confirme la place stratégique de Casablanca, dont le trafic représente désormais 31 % du trafic global des aéroports du Royaume, faisant de l’aéroport la principale porte d’entrée du Maroc.