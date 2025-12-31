Boosté par la CAN 2025 : L’Aéroport Mohammed V franchit le cap des 11 millions de passagers

-
Télécoms : Explosion des taux de pénétration du mobile et d’Internet en 2025
-
Dakhla, de plus en plus attractive pour les investisseurs étrangers
-
Le Maroc améliore davantage ses indicateurs dans la 2e édition du rapport "Business Ready" de la BM
-
Magazine tunisien : En deux décennies, le Maroc a bâti l’un des écosystèmes d'infrastructures les plus complets en Afrique
-
Secteur manufacturier : Une croissance de 2,2% au T3-2025 portée par plusieurs branches industrielles
Avec une part de 31% du trafic national, il confirme son rôle central dans la dynamique aérienne nationale et continentale, marquant une étape majeure dans son développement.
Sur l’ensemble de l’année, le trafic est passé de 10,5 millions de passagers en 2024 à 11,5 millions à la fin de 2025, soit une progression de 9,3%, soutenue par l’afflux de supporters, de délégations officielles et de visiteurs internationaux à l’occasion de la CAN 2025, ainsi que par le renforcement des liaisons aériennes.
Cette performance confirme la place stratégique de Casablanca, dont le trafic représente désormais 31 % du trafic global des aéroports du Royaume, faisant de l’aéroport la principale porte d’entrée du Maroc.