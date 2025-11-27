Francisco Pardo Piqueras : Les relations sécuritaires entre le Maroc et l'Espagne, un exemple d'efficacité et de coopération

Les relations sécuritaires entre le Maroc et l'Espagne sont "un exemple d'efficacité et de coopération", a affirmé, mercredi à Marrakech, le directeur général de la police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras.



"Au niveau bilatéral, les relations entre la police nationale espagnole et la Direction générale de la sûreté nationale sont excellentes en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les réseaux de traite des êtres humains", a déclaré à la presse M. Piqueras, à l’issue de ses entretiens avec le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, en marge des travaux de la 93e session de l’Assemblée générale d’INTERPOL.



"Nous sommes très satisfaits de la coopération que nous entretenons en matière de sécurité", s’est-il félicité, soulignant l’importance "d’intensifier l'échange d'informations, de mener des opérations conjointes et de lutter de manière toujours plus efficace contre le crime organisé et le terrorisme".



Faire face aux risques pour assurer la sécurité des deux pays requiert "un effort commun fondé sur deux principes fondamentaux, le respect et la confiance", a fait observer le responsable espagnol.



Par ailleurs, M. Piqueras a salué l’organisation "magnifique" au Maroc de l’instance dirigeante suprême d’INTERPOL (24-27 novembre), qui aura des effets "très positifs" sur l'effort commun de lutte contre les risques globaux en matière de sécurité.

L’AG d’INTERPOL a constitué une occasion pour les pays membres de nouer des relations et de partager leurs expériences, rappelle-t-on.



Pour cette session, à laquelle ont participé plus de 800 délégués de 179 pays, dont 82 chefs de police, elle a abordé diverses questions, notamment l’identification et le démantèlement de la criminalité transnationale organisée, le démantèlement des centres d’escroquerie transnationaux, le renforcement des capacités policières mondiales d’INTERPOL et la promotion de la place des femmes dans la police.