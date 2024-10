Fonction publique. Le salaire mensuel net moyen à 9.500 DH en 2024

Le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique est passé de 7.300 dirhams (DH) en 2014 à 9.500 DH en 2024, ressort-il du rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de Finances (PLF) de l'année prochaine.



Ce salaire enregistre ainsi une augmentation globale de 30,14% au titre de la période 2014-2024, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,67%, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.



Par groupes d'échelles, le salaire mensuel net moyen atteint 5.203 DH pour le personnel d'exécution classé à l'échelle 6 et assimilés, 6.512 DH pour le personnel de maîtrise classé aux échelles 7 à 9 et 11.178 DH pour les cadres et cadres supérieurs (échelles 10 et plus).



Le rapport révèle aussi que 3,93% des fonctionnaires civils de l'Etat perçoivent une rémunération mensuelle nette comprise entre 4.000 DH (salaire minimum) et 4.500 DH et 15,24% des fonctionnaires bénéficient d'un salaire mensuel net inférieur ou égal à 6.000 DH.



La proportion des fonctionnaires qui perçoivent des salaires mensuels nets entre 6.000 DH et 14.000 DH se chiffre à 70,19%, tandis que 3,57% des fonctionnaires ont des salaires nets dépassant 20.000 DH/mois.



Concernant le salaire minimum dans la fonction publique, il a connu au cours de ces dernières années des révisions importantes en passant de 3.000 DH en 2014 à 3.258 DH en 2020 pour atteindre 3.500 DH en 2023, 4.000 DH en 2024 et 4.500 DH en 2025, suite aux décisions prises par le gouvernement dans le cadre des différentes sessions du dialogue social.



Par ailleurs, la fonction publique dispose en 2024 d'un effectif de 570.917 fonctionnaires civils, soit un taux d'administration de 15,3‰, ressort-il du rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de Finances (PLF) de l'année 2025.



Ce rapport précise qu'en moyenne, 15 fonctionnaires civils sont au service de 1.000 personnes et près de 48 fonctionnaires pour 1.000 habitants de la population active.



D'après la même source, environ 90,4% des fonctionnaires civils sont concentrés au niveau de sept départements ministériels, à savoir l'Education nationale, le Préscolaire et les Sports (35,3%), l'Intérieur (29,1%), la Santé et Protection sociale (11,8%), l'Enseignement supérieur (5%), l'Economie et Finances (3,8%), la Justice (2,7%) et la Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion (2,6%).



Le renforcement du capital humain, en particulier dans le département de l'Education nationale, fait partie intégrante de la politique d'amélioration de l'offre scolaire et de l'instauration d'une école publique moderne fondée sur l'équité, l'égalité des chances et la bonne gouvernance.



Le rapport fait savoir que le taux d'encadrement au sein de l'administration publique a nettement progressé pour se situer à 67,6% en 2024, contre 65% en 2014, à la faveur principalement des avancements de grade et des opérations ciblées de recrutement récentes qui ont été orientées vers les cadres.



Les effectifs du personnel de maîtrise (échelles 7 à 9) et du personnel d'exécution (échelle 6 et assimilés) représentent, quant à eux, en 2024 respectivement 20% et 12,4% de l'effectif budgétaire du personnel civil de l'Etat.



En outre, le rapport indique que les statuts régissant le personnel civil de l'Etat ont fait l'objet d'une action d'harmonisation et de fusion en vue d'optimiser et de rationaliser la gestion des ressources humaines dans l'administration publique à travers l'uniformisation des procédures et la réduction du nombre de statuts.



Le personnel de l'Etat est ainsi régi à travers trois grandes catégories de statuts, à savoir les statuts interministériels (25,4%), les statuts particuliers (71,2%) et les statuts spéciaux (3%). Par tranches d'âge, la structure de ces effectifs révèle que les jeunes fonctionnaires âgés de moins de 35 ans représentent environ 22% et ceux âgés entre 35 et 49 ans constituent 43%, tandis que près de 35% sont des fonctionnaires de 50 ans et plus.



Le rapport fait également savoir que le taux actuel de féminisation dans l'administration est de 36,3% contre 63,7% pour les hommes. En effet, trois départements à envergure sociale, en l'occurrence l'Education nationale, la Santé et l'Enseignement supérieur, emploient près de 72% de l'effectif féminin de la fonction publique avec des parts respectives de 44,5%, 22% et 5,2%.