Fès-Meknès : Roadshow pour propulser les start-up au "Gitex Africa" 2024

La ville de Fès a abrité, mercredi, la quatrième étape du roadshow organisé au profit des start-up innovantes de la région de Fès-Meknès dans le cadre de la préparation du 2ème Gitex "Africa Morocco".



Cette rencontre, initiée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration en partenariat avec "Gitex Africa Morocco", l'Agence du Développement du digital et le Centre régional d'Investissement Fès-Meknès, visait à promouvoir la deuxième édition du "Gitex Africa Morocco", importante manifestation technologique prévue du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech.

Selon les organisateurs, le fait marquant de cette édition est d'atteindre les 200 start-up marocaines au lieu des 100 start-up présentes lors de l'édition 2023 du "Gitex Africa Morocco".



Dans une déclaration à la MAP, Chakib Achour, représentant de "Gitex Africa" au Maroc, a souligné l'importance de cette rencontre avec les jeunes entrepreneurs marocains en vue de sélectionner les 200 meilleurs qui représenteront le Maroc lors de la 2e édition de "Gitex Africa" à Marrakech.



Cet événement international réunira non seulement des start-up marocaines de divers secteurs (agritech, fintech, santé, e-commerce), mais également des start-up d'autres pays africains, du Moyen-Orient et d'Europe, a-t-il précisé.

Selon lui, c’est une opportunité pour ces jeunes pousses de se connecter avec des investisseurs en quête de nouveaux projets prometteurs à financer.



M. Achour a relevé que le "Morocco 200" est une initiative sponsorisée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration pour couvrir 95% des frais de participation de ces 200 start-up marocaines en vue de leur garantir les meilleures conditions d’accès à cette grand-messe.



Cette année, Gitex offre un service de mise en relation dédié avec plus de 600 réunions prévues entre les start-up, les investisseurs et les entreprises, ainsi que des rencontres avec plus de 1.500 exposants, dont des institutions publiques et des opérateurs technologiques, des fonds d'investissements et d’autres acteurs de l'écosystème, a-t-il fait savoir.



De son côté, Brahim Ouamane, directeur de l'écosystème digital à l'Agence de développement du digital (ADD), a expliqué que le "Gitex Africa Morocco" a pour principal objectif de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs technologiques marocains, capables de relever les défis du développement numérique dans le pays.



Cette rencontre régionale vise, d'après la même source, à établir un dialogue direct avec les start-up, entrepreneurs innovants et porteurs de projets numériques de la région. Il s'agit d'une plateforme permettant le partage d'informations et la transmission des ambitions communes, afin de développer un écosystème numérique régional et national compétitif, attirant les investissements et l'innovation technologique.



Le "Gitex Africa", organisé pour la première fois au Maroc en 2023 et pour la deuxième édition cette année, s'annonce comme un événement majeur pour le continent africain. Avec la participation attendue de 130 pays, cette plateforme offre une opportunité unique de promouvoir les échanges et les partenariats internationaux dans le domaine de l'innovation technologique.



Le choix du Maroc pour accueillir cet événement d'envergure mondiale, après plus de quatre décennies d'organisation à Dubaï, témoigne de la confiance accordée au Royaume et de sa volonté de soutenir le développement des écosystèmes innovants en pleine croissance. Le GITEX Africa ambitionne de devenir une plateforme incontournable pour stimuler l'innovation et favoriser le développement économique en Afrique.