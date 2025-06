Espagne: Une délégation de la région de Valence en mission économique au Maroc

Une délégation économique et institutionnelle de la région espagnole de Valence (sud-est de l'Espagne) effectue, les 2 et 3 juin, une mission à Tanger dans le but de renforcer les relations économiques et commerciales avec le Royaume.



Initiée par le Conseil des Chambres de commerce de la région de Valence, la Chambre de commerce de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le consulat général du Royaume à Valence, cette mission s’inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir les échanges bilatéraux et identifier de nouvelles opportunités de partenariat et d’investissement, selon les organisateurs.



Au cours de cette mission, la délégation espagnole tiendra une série de rencontres avec des responsables institutionnels, des chefs d’entreprise ainsi que d’acteurs économiques locaux, pour la présentation des stratégies de développement régionales et l’instauration d’un dialogue constructif entre opérateurs économiques, rapporte la MAP.



Une visite au port Tanger Med, l’un des plus grands hubs logistiques d’Afrique et de la Méditerranée, figure aussi au programme, avec pour objectif de donner aux membres de la délégation un aperçu sur les capacités infrastructurelles et les avantages compétitifs de la région, ajoute-t-on.



La délégation espagnole, conduite par la conseillère régionale chargée de l’innovation et de l’industrie, Marian Cano, comprendra des représentants d’institutions publiques et d’entreprises opérant dans des secteurs stratégiques tels que l’agroalimentaire, le textile, les infrastructures touristiques et sportives, la construction, le transport, ainsi que les services financiers.



Y prendront part également les présidents des Chambres de commerce de Valence, Alicante, Orihuela et Alcoy, témoignant ainsi de l’engagement des principales instances économiques de la région valencienne dans la promotion d’une coopération bilatérale structurée, souligne la même source.