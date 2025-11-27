Espagne: Une délégation canarienne en mission économique à Dakhla

Une délégation économique des îles Canaries effectuera, du 29 novembre au 2 décembre 2025, une mission à Dakhla destinée à explorer les opportunités d’affaires et d’investissement offertes par la région et à identifier les secteurs les plus porteurs.



Organisée par la Société canarienne de promotion économique (Proexca), en partenariat avec la Fédération des entreprises portuaires (FEDEPORT), cette mission s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération économique entre les îles Canaries et le Maroc dans des domaines à fort potentiel, notamment les services portuaires, la logistique, la digitalisation portuaire, les énergies renouvelables, l’économie bleue et l’économie circulaire, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Au cours de ce déplacement, la délégation canarienne prendra part à une série de séances d’information sur les perspectives d’investissement dans la région, en particulier autour du projet du port de Dakhla Atlantique, une infrastructure stratégique estimée à 1,3 milliard d’euros. Des rencontres institutionnelles avec les autorités régionales et portuaires marocaines, ainsi que des réunions B2B avec des opérateurs économiques locaux, figurent également au programme, rapporte la MAP.



Des visites techniques au port de Dakhla, aux zones logistiques et à d’autres installations liées au développement maritime sont prévues afin de permettre aux participants d’appréhender le potentiel de cette plateforme en plein essor.



La délégation regroupe des entreprises canariennes du secteur portuaire, maritime et de leurs industries connexes, spécialisées notamment dans les services auxiliaires, la gestion logistique, l’ingénierie et les technologies portuaires.



Cette mission s’inscrit dans la stratégie de projection internationale de Proexca et de FEDEPORT, qui ambitionnent de favoriser la création de partenariats économiques durables et de renforcer les échanges entre les écosystèmes portuaires canarien et marocain, dans une région appelée à jouer un rôle clé dans les chaînes logistiques atlantiques, conclut le communiqué.