Entrepreneuriat au Maroc : Le Technopark et le Founder Institute s'allient

Technopark Maroc, hub pionnier de l’innovation, et le Founder Institute Morocco, réseau mondial de formation et d’accompagnement des entrepreneurs, ont annoncé, mercredi, un partenariat stratégique destiné à dynamiser l’écosystème entrepreneurial marocain.



Les deux parties mettront ainsi à disposition des startups locales des ressources de qualité et des opportunités inédites de développement, tant à l’échelle nationale qu’internationale, indiquent Technopark et Founder Institute dans un communiqué conjoint.



Cette collaboration repose sur la complémentarité des deux institutions, avec les services d’incubation et de mise en réseau du Technopark combinés à l’expertise en mentorat et à l’approche méthodologique éprouvée du Founder Institute, poursuit la même source.

Ce partenariat permettra également d’accompagner les entrepreneurs à toutes les étapes de leur parcours, de l’idée à la création d’entreprises compétitives.



Cet accord constitue une avancée significative pour créer de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs marocains et renforcer le positionnement du Maroc comme un hub régional de l’innovation et de l’entrepreneuriat.



Les startups marocaines bénéficieront ainsi des infrastructures modernes et du soutien opérationnel fournis par le Technopark, d'un accès exclusif au réseau mondial de mentors et aux programmes du Founder Institute, et d’événements collaboratifs, organisés conjointement, pour favoriser les synergies entre startups, experts, investisseurs et mentors.



Citée par le communiqué, la directrice générale du Technopark, Lamiae Benmakhlouf, a souligné que ce partenariat "incarne notre ambition commune de promouvoir l’innovation et de soutenir les startups marocaines dans leur quête de succès".



Et d'ajouter : "En collaborant avec le Founder Institute, nous consolidons notre rôle d’acteur clé de l’entrepreneuriat au Maroc et renforçons notre impact au sein de l’écosystème national". De leur côté, Hicham Sentissi, Youssef Koun et Omar Layachi, co-directeurs du Founder Institute Morocco, ont affirmé que ce partenariat marque une étape importante pour l’écosystème entrepreneurial marocain.



"En joignant nos efforts avec ceux de Technopark, nous mettons à la disposition des startups un environnement unique pour transformer leurs idées en entreprises viables et compétitives sur le plan mondial", ont-ils dit.