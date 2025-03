El Hassan Lachguar lors de son passage dans l’émission : “Polémique” sur Chada TV La responsabilité de la hausse des prix incombe au gouvernement censé protéger le pouvoir d’achat des citoyens

Il est nécessaire de distinguer le plan d’aménagement ratifié par le conseil communal de Rabat qui dispose l’élargissement des tracés routiers, ce qui justifie l’expropriation pour utilité publique, de ce qui se passe au quartier « l’Océan », dixit El Hassan Lachguar

Invité à l’émission « Polémique » diffusée par la chaîne de télévision « Chada TV », El Hassan Lachguar, député parlementaire, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants et secrétaire régional de l’Union socialiste des forces populaires dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, répondant aux interrogations de l’animateur Karim El Hadri qui modérait l’entretien, a brossé un tableau pour le moins critique de l’action du gouvernement depuis son avènement à la gestion des affaires publiques.Concernant le marasme social grandissant du fait de la hausse exponentielle des prix induisant une cherté de la vie insaisissable devant le regard médusé du gouvernement face à cette situation lamentable, pourtant en charge de la mission première de la gestion des secteurs économiques et commerciaux, de la régulation des marchés et du contrôle des transactions en totale conformité avec les lois et règlements en vigueur encadrant la protection des citoyens et la préservation de leur pouvoir d’achat, le secrétaire régional de l’USFP a considéré que le gouvernement avec ses nombreuses et diverses composantes, révèle une certaine complicité à ce sujet du fait qu’il n’a pas entrepris d’actions, ni pris les mesures requises et les dispositions éventuellement punitives à l’encontre des acteurs de la spéculation et du déséquilibre du marché affectant essentiellement la bourse des citoyens (…)El Hassan Lachguar a, par ailleurs, mis l’accent sur l’impératif d’entreprendre une réforme globale de l’ensemble des politiques économiques et sociales adoptées à même d’assurer l’efficacité et l’efficience des actions menées par les divers acteurs de l’Exécutif.A ce propos, le député ittihadi a évoqué les orientations et discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, estimant qu’ils constituent une feuille de route retraçant les grandes réformes nécessaires dans tous les secteurs et domaines d’activités dédiés au bien-être des citoyens et fixant les programmes d’action à enclencher de même que les enveloppes budgétaires nécessaires.Par conséquent, a souligné le parlementaire usfpéiste, le gouvernement, pour sortir de sa léthargie – inquiétante - n’a qu’à s’atteler à mettre sur les rails les révisions nécessaires et se pencher sur la mise en œuvre des directives Royales.D’autre part, abordant le phénomène des conflits d’intérêt sapant la transparence de la gestion des affaires publiques et la confiance de la population, El Hassan Lachguar a mis en avant que « la position de l’Union socialiste des forces populaires est claire dans ce cadre soulignant que tout responsable en charge de la gestion des affaires publiques, quels que soient son grade et la dimension de sa compétence, ne doit tirer aucun profit des transactions ayant un lien quelconque avec sa responsabilité administrative, juridique ou organique …».Dans cette veine, le secrétaire régional de l’USFP a noté que cette problématique fait l’objet de discussions au sein de larges pans d’observateurs et de médias mais aussi de certaines composantes de l’opposition qui dénoncent certaines pratiques enfreignant les dispositions qui interdisent toute forme de conflits d’intérêt.Il recommande, de ce fait, que les composantes du gouvernement soient réactives et agissantes quant aux cas en l’espèce dévoilés.Par ailleurs, en pleine réactivité aux questions soulevées par l’animateur modérateur de l’entretien, El Hassan Lachguar, et s’agissant des campagnes humanitaires et de bienfaisance qui se déploient toujours à l’approche de la fin du mandat gouvernemental, a souligné que de telles actions menées dans certaines associations ou par le biais d’instances politiques induisent concrètement qu’il s’agit de contraventions juridiques d’autant qu’il y a bien des dispositions, ayant été adoptées quant à l’organisation de telles opérations.D’autre part, le responsable régional de l’USFP a mis en avant que l’opposition ittihadie n’est pas une opposition de transition ou une opposition « sur mesure » tout en soulignant qu’elle est la plus virulente opposition au gouvernement. « La réalité confirme ce constat à travers des positions politiques limpides manifestées à l’égard de nombre de questions politiques, économiques et sociales, positions exprimées avec diligence et en toute transparence, de même qu’à travers les positions politiques prises par les deux Groupes socialistes dans les deux institutions parlementaires… ».A ce propos, El Hassan Lachguar a appelé au suivi de l’action pertinente déployée par les deux Groupes d’opposition ittihadie dans le domaine du contrôle de la mission législative qui leur incombe.Il s’agit d’ailleurs du volume considérable des questions écrites ou orales adressées au gouvernement et du déploiement remarquable au sein des commissions parlementaires mais aussi des prises de position exprimées par le biais du vote justifié quant aux questions vitales de la population et du pays.Là-dessus, en évoquant l’initiative ittihadie de la motion de censure, le responsable régional de l’USFP a indiqué que le parti était bien conscient que le quorum juridique requis n’était pas atteint en toute évidence mais l’objectif était de provoquer un débat politique à l’intérieur de l’Institution législative et au sein de la société en alertant le gouvernement quant à « son hégémonisme dépassant toutes les bornes ».Et d’aborder le vote négatif manifesté par le Groupe socialiste-Opposition ittihadie (…) et de noter la réalité politique actuelle qui contredit la prétention d’une majorité gouvernementale cohésive.(…)