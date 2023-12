Échanges commerciaux : Le Maroc, un partenaire "indispensable" pour l'Espagne

Le Maroc est un partenaire commercial "indispensable" pour l'Espagne, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, qui effectue une visite de travail au Maroc, la première depuis le début de la nouvelle législature.



"Les relations commerciales entre le Maroc et l'Espagne sont porteuses. Le Maroc est un partenaire indispensable", a dit M. Albares lors d'une rencontre avec des acteurs économiques marocains.



Et de poursuivre : "L'Espagne est le premier client du Maroc, tandis que le Maroc est le troisième fournisseur mondial de l'Espagne. Nous cherchons à multiplier les échanges avec le Maroc dans plusieurs secteurs", rapporte la MAP.



Le succès du secteur de l'électricité au Maroc montre l'intégration économique du pays dans les chaines de valeur mondiales, a estimé le ministre espagnol, jugeant nécessaire de renforcer la coopération dans les domaines des énergies renouvelables et de l'aéronautique, ainsi que dans d'autres secteurs stratégiques.



Il a également insisté sur l'importance de décarboner l'économie et d'investir dans les infrastructures et l'assainissement, précisant que les entreprises espagnoles sont présentes au Maroc dans les secteurs de l'industrie, de la finance et du tourisme.



Par ailleurs, M. Albares a relevé que les chaines de valeur du Maroc et de l'Espagne sont hautement complémentaires, préconisant de consolider ces chaines pour intensifier la coopération dans les différents secteurs. D'après lui, la co-organisation de la Coupe du Monde de Football en 2030 se veut une occasion pour créer un espace de prospérité partagé.



Le ministre espagnol a aussi indiqué que son pays, qui dispose d'une grande expérience en matière de projets stratégiques comme le transport, l'industrie, la lutte contre la sécheresse, est pleinement prêt à accompagner le Maroc dans la mise en place de plans stratégiques.

Ont pris part à cette rencontre, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, ainsi que les Co-Présidents du Conseil Économique Maroc-Espagne (CEMAES), Adil Rais et Clemente Gonzalez.



Lors de sa visite au Maroc, M. Albares a été reçu par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.