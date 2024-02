Eau potable: Le DG de l’ONEE s'entretient avec l’ambassadeur de Finlande au Maroc sur les opportunités de coopération

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec l'ambassadeur de Finlande au Maroc, Marjaana Sall, des perspectives de coopération dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de travail au Maroc d’une délégation de haut niveau du Finnish Water Forum (FWF), pour le lancement de projets de coopération communs entre les deux pays, indique l’ONEE dans un communiqué.



A cette occasion, M. El Hafidi a exposé les projets de l’ONEE dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement liquide, relève la même source, faisant savoir que la discussion a porté sur les opportunités de développement de la coopération entre l’ONEE et FWF, notamment dans les domaines de la digitalisation des processus, la réutilisation des eaux usées épurées et le renforcement des capacités, pour une meilleure utilisation des ressources hydriques, rapporte la MAP.



Et de poursuivre que les deux parties ont convenu d’explorer les opportunités de partage de l’expertise finlandaise dans le domaine des technologies innovantes et la recherche et développement pour accompagner la réalisation des grands projets de l’Office dans le cadre du programme d’investissement ambitieux de l’ONEE dans le secteur de l’eau potable.

Lors de cette réunion, Mme Sall était accompagnée de l'ambassadrice pour les marchés en développement au ministère finlandais des Affaires étrangères, Eija Rotinen, ainsi que d’une délégation du FWF.



La délégation finlandaise a effectué une visite à l’Institut international de l’eau et de l’assainissement (IEA), centre d’excellence de l’ONEE pour les activités de renforcement des capacités et de recherche, ainsi qu’une visite de la station d’épuration d’Ain Aouda (préfecture de Skhirate-Témara), composante importante du système d’arrosage des espaces verts de la ville de Rabat à partir de la réutilisation des eaux usées épurées.