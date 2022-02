Disway améliore son chiffre d’ affaires de 6,7%

Le chiffre d'affaires consolidé de Disway s'est établi à plus de 1,82 milliard de dirhams (MMDH) au titre de l'année écoulée, en hausse de 6,7% par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires annuel de Disway Maroc s'est élevé, quant à lui, à près de 1,53 MMDH, en progression de 8% par rapport à 2020, fait savoir Disway dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels. Pour le seul 4ème trimestre 2021, le CA consolidé a enregistré une croissance de 10,5% par rapport à 2020, s'établissant à 515 millions de dirhams (MDH), rapporte la MAP. Dans le détail, le chiffre d'affaires du segment Volume (PC fixes et portables, produits d’impression et imagerie ...) au 4ème trimestre 2021 a atteint 440 MDH, en forte croissance de 18% par rapport à la même période de 2020. "La reprise de la demande sur ce segment, combinée aux retombées positives de la politique d’approvisionnement audacieuse de Disway pour pallier la pénurie des produits, a permis cette croissance exceptionnelle dans un contexte de pénurie particulièrement difficile", explique le communiqué. Quant au segment Value (stockage, serveurs, réseau, sécurité...), il a connu une décroissance de 36,2% par rapport au 4ème trimestre 2020 pour finir à un chiffre d'affaires de 55 MDH. Cette décroissance s'explique, d'après Disway, par le faible nombre de projets concrétisés sur ce trimestre, mais aussi par les retards des livraisons de la part des constructeurs. Côté perspective, le communiqué note que les difficultés d’approvisionnement vont probablement perdurer encore quelques trimestres, ajoutant cependant que plusieurs signes rassurants d’amélioration des délais et des capacités de production permettent d’espérer un retour à la normale au cours de l’année 2022. Concernant le projet de construction d’une nouvelle plateforme logistique à Skhirat, les travaux ont démarré pour une livraison prévue au 4ème trimestre 2022, indique Disway, faisant savoir que l'investissement global prévu pour ce projet est d’environ 90 MDH.