Dette privée: Les levées de capitaux à 64 MMDH en 2022

Les levées de capitaux se sont chiffrées à 64 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, contre 60 MMDH en 2021, ressort-il de la deuxième édition du rapport "Le marché des capitaux en chiffres" de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Pour ce qui est des titres de capital, les levées ont atteint 2,7 MMDH, dont 1,4 MMDH sont relatifs à l'introduction en bourse des sociétés Akdital et Disty Technologies, précise l'AMMC.

Les levées de dettes ont concerné le secteur financier à hauteur de 76% et le secteur du commerce et transport à hauteur de 9%, fait savoir la même source.



Et de poursuivre que dans ce contexte, l’encours des obligations s’est situé à 171 MMDH à fin 2022, en hausse de 6,9% par rapport à fin 2021 et l’encours des titres de créances négociables s’est élevé à 78 MMDH contre 84 MMDH par rapport à la même période de 2021.



Pour ce qui est du volume des opérations de prêt de titres, il a atteint 301,2 MMDH, en hausse de près de 63% par rapport à 2021. À fin décembre 2022, l’encours des opérations de prêt de titres s’est établi à 21 MMDH. Les principaux emprunteurs sont les banques (34,7%) et les OPCVM (34,3%), et les principaux prêteurs, les OPCVM avec 84,9% du volume traité.