Premier League : Arsenal ne lâche rien

Arsenal a joliment conforté sa première place samedi contre Sunderland (3-0) dans une Premier League où les nouveaux entraîneurs de Manchester United et Chelsea, Michael Carrick et Liam Rosenior, ont chacun obtenu un quatrième succès en autant de matches joués.



Seul le troisième Aston Villa, parmi les équipes de tête, a marqué le pas sur la pelouse de Bournemouth (1-1).



L'équipe d'Unai Emery (3e, 47 points) tourne au ralenti avec une seule victoire sur ses cinq derniers matches de championnat, ce qui la relègue à neuf longueurs du leader Arsenal (56 pts).



Les Gunners misent maintenant sur une contre-performance de Manchester City (2e, 47 pts) dimanche dans l'affiche de la 25e journée à Liverpool, le champion sortant, pour rendre leur rêve de titre encore plus réel.



Les Londoniens ont affiché toutes leurs qualités en grand, à domicile contre les Back Cats de Régis Le Bris: une défense de fer, une attaque en forme et un banc de remplaçants riche en ressources, malgré les absents du jour (Odegaard, Saka, Merino).



Entré en seconde période, l'avant-centre Viktor Gyökeres a inscrit un doublé (66e, 90e+3) pour donner le relief mérité à la victoire enclenchée par Martin Zubimendi (42e, 1-0).



Sunderland est "un adversaire vraiment coriace", très bon pour "briser votre pressing, conserver le ballon" et contre qui il est "très difficile de créer une dynamique", a résumé l'entraîneur Mikel Arteta. "Je pense que le premier but a vraiment aidé à débloquer cela. Et puis, les +finisseurs+ sont entrés et ont eu immédiatement un impact énorme".



Le Manchester United souffreteux sous l'ancien manager Ruben Amorim a laissé place à une machine à gagner plaisante à regarder, comme samedi contre Tottenham (2-0) à Old Trafford, où Michael Carrick a obtenu un quatrième succès en autant de matches.



L'ancien joueur emblématique du club a réinstallé une défense à quatre, relancé le jeune milieu KobbieMainoo et placé Bruno Fernandes un cran plus haut, dans sa position préférentielle.



"Michael est arrivé avec les bonnes idées, il a donné aux joueurs des responsabilités et de la liberté sur le terrain", a résumé le capitaine portugais sur TNT Sports.

Le meneur des Red Devils a tiré un corner malin, joué court avec Mainoo, sur le premier but signé Bryan Mbeumo (38e) et s'est chargé du second (81e).

Le capitaine adverse, Cristian Romero, a lui abandonné ses coéquipiers, dans tous les sens du terme, en récoltant un carton rouge très tôt (29e).



La pression devient écrasante pour l'entraîneur Thomas Frank, privé de victoire depuis sept matches en Premier League et coincé à la 14e place.

Manchester United (4e, 44 pts) revient à trois points d'Aston Villa et resté talonné par Chelsea (5e, 43 pts).



Les Blues de Liam Rosenior, l'ex-entraîneur de Strasbourg, ont concassé la lanterne rouge Wolverhampton (3-1) dès la première période avec trois buts, dont deux sur pénalty, signés Cole Palmer (13e, 35e, 38e).

L'avant-dernier Burnley (19e, 15 pts) a perdu 2-0 samedi le match à ne pas perdre contre le premier relégable West Ham (18e, 23 pts), à domicile de surcroît.



Les visiteurs ont été mis sur orbite après moins d'un quart d'heure par un nouveau but de Crysencio Summerville. L'attaquant néerlandais a marqué dans chacun de ses cinq derniers matches avec West Ham, après n'avoir mis qu'un but dans ses 38 premières apparitions.



Le club de l'est londonien revient à seulement trois longueurs de Nottingham Forest (17e, 26 pts), première équipe au-dessus de la zone rouge.

Everton est venu s'imposer 2-1 à Fulham et apparaît à une inattendue huitième place avec 37 points, deux de moins que le rival voisin Liverpool (6e, 39 pts).



En fin de journée, Brentford (7e, 39 pts) s'est intercalé entre eux deux grâce à la victoire 3-2 obtenue sur le tard à Newcastle (12e, 33 pts). Il s'agit de la troisième défaite de suite en championnat pour les Magpies, battus à la 85e minute par un dernier but signé Dango Ouattara.