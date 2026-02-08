Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1140)

Dimanche 8 Février 2026

Ligue des champions : L’ASFAR se repositionne
L’AS FAR a battu son hôte tanzanien, Young Africans, par 1 but à 0, en match de la 5ème journée du groupe B de la Ligue des champions d’Afrique de football, samedi au stade olympique à Rabat.

Anas Bach a inscrit le but de victoire des Militaires à la 85e minute de jeu.
Grâce à ce succès, l'AS FAR occupe la deuxième place avec huit points, devant son adversaire du jour, troisième avec 5 unités.

La pole position de ce groupe est occupée par l’équipe égyptienne d’Al Ahly, prochain adversaire de l’ASFAR, qui totalise 9 points, suite à son nul blanc ramené de Tizi Ouzou aux dépens du club algérienne de la Jeunesse Sportive de Kabylie, bon dernier (3 pts) et désormais éliminé.

Quant à la Renaissance sportive de Berkane, elle s’est inclinée, samedi, devant le club zambien Power Dynamos sur le score de 0-2, au terme au d’un duel tendu dans le cadre de la 5ème journée de la phase de poules (Groupe A) de la C1 continentale.

Les deux buts du club zambien, inscrits en seconde période de cette rencontre disputée au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola (centre-nord de la Zambie), sont l’œuvre de Ronel Manyanga (46e) et Prince Mumba (90e).

Cette victoire, décrochée au moment crucial, relance redistribue les cartes dans le Groupe A, où la course aux quarts de finale reste plus ouverte que jamais derrière le leader Pyramids FC.

Malgré cette défaite, la Renaissance de Berkane, qui avait lourdement battu les Zambiens à l'aller (3-0), occupe toujours la deuxième place du groupe A avec 7 points, à égalité avec Power Dynamos mais avec une meilleure différence de buts.

Pyramids FC, qui devait affronter Rivers United demain dimanche, reste en tête avec 10 points, tandis que les Nigérians sont derniers avec un seul point.

Libé

Tags : ASFAR, Ligue des champions, RSB

