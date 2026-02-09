Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1140)

Botola Pro D1 : Belle opération du CODM

Lundi 9 Février 2026

Le COD de Meknès a réalisé la bonne affaire de la 11ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, en battant à domicile le Raja de Casablanca par 1 but à 0, dimanche.
Les locaux ont pris l’avantage à la 71e, sur un but du joueur rajaoui Othmane Chraibi, contre son propre camp.

Au terme de cette victoire, le CODM porte son actif à 19 points de 11 rencontres et rejoint provisoirement le Raja à la troisième place.

De son côté, la Renaissance de Zemamra s’est imposée à domicile face à l’Ittihad de Tanger par 1 but à 0. Montassir Lahtimi a inscrit le but de la victoire des locaux à la 37e minute de jeu, sur penalty.
Grâce à cette victoire, la Renaissance de Zemamra (11 points) rejoint provisoirement la RS Berkane à la dixième position.

Le club du Détroit est huitième avec 12 points, ex aequo avec l’Olympique de Dcheira
Samedi, le Hassania d’Agadir s’est imposé face à l’Union de Touarga par 2 buts à 0, au stade Al Madina à Rabat.

Baba Bello Ilou a ouvert le score pour le club soussi à la 73e minute, avant de doubler le score sur penalty (89e).
Grâce à cette victoire, le HUSA, avec 13 points de dix matches, rejoint le Difaâ d’El Jadida à la sixième place. Le club rbati, lui, est 14e avec sept points.

De leur côté, l’Olympique Dcheira et le FUS de Rabat se sont neutralisés un but partout, à Agadir.

Le FUS à ouvert le score par le biais de Houdaifa Mehssani (22e), tandis que l’OD a égalisé grâce à Yassine Jebrane (45+3e). Le club rbati a été réduit à dix, après l'expulsion de Lamine Diakité à la 32e minute.

Après ce résultat nul, l’Olympique de Dcheira porte son actif à 12 points et partage la huitième place avec l’Ittihad de Tanger. Le FUS, 8 points, est désormais 12e.

Quatre matches de cette journée ont été reportés en raison des compétitions africaines interclubs. Il s'agit des affiches Renaissance de Berkane/Maghreb de Fès, Kawkab de Marrakech/AS FAR, Union Yaacoub El Mansour/Olympic de Safi et Wydad de Casablanca/Difaâ d'El Jadida.

