Ousmane Dembélé frappe un grand coup au meilleur des moments

Irrégulier depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé a choisi le meilleur des moments, contre le rival marseillais dimanche, pour marquer un doublé de grande classe et assumer son rôle de leader du PSG, large vainqueur 5-0.



Un sprint avec le ballon qui colle au pied, un puis deux crochets, une frappe pleine de rage en angle fermé: le Ballon d'Or a inscrit l'un de ses plus beaux buts pour mettre K.O. l'OM, en fin de premier acte (37e).

"C'est l'instinct, je vois que je mets beaucoup d'intensité sur les premiers ballons et j'élimine les adversaires", racontera-t-il après le match aux journalistes.



La joie qui irradiait son visage était libératrice pour le numéro 10, conscient de devoir faire mieux que ce qu'il proposait ces dernières semaines, alors que l'excuse des blessures de l'automne (mollet, cuisse) ne pouvait plus servir. Son apathie lors de sa rentrée à Strasbourg, le weekend dernier (victoire 2-1), avait tout particulièrement interpellé.



Mais ce mauvais souvenir a semblé balayé à cet instant de grâce où le virtuose a rappelé qu'il était Ballon d'Or 2025. Quelle meilleure nouvelle pour le PSG aux abords des matches qui comptent, tant en championnat qu'en Ligue des champions ?



"La première partie de saison j'ai eu beaucoup de pépins physiques et là je me sens beaucoup mieux, je prends beaucoup de rythme, il y a des matchs qui s'enchaînent pour moi et je suis de mieux en mieux", a confié Dembélé.



Un peu plus tôt (12e minute), il avait déjà montré qu'il était affûté en reprenant avec autorité un centre tendu de Nuno Mendes. Certaines versions de Dembélé auraient joyeusement propulsé ce ballon en tribunes...



Sur le quatrième but de la soirée, celui de Khvicha Kvaratskhelia, c'est encore lui qui met le Géorgien en condition pour tenter une reprise de volée.

Il a pu parfois manquer de précision, comme sur ce décalage manqué à la 19e minute, après un dribble percutant dans l'axe.



Patron



Mais outre ses 9e et 10e buts et sa septième passe décisive de la saison (en 23 matches), la soirée a été pleine pour Dembélé, plein d'envie sur les courses de pressing, concerné dans ses passes et ambitieux dans son positionnement de faux 9, à la construction et à la finition.



De patron sur la pelouse, il est aussi passé à patron du stade, haranguant la foule en allant tirer un corner (53e), un geste qui rappelait forcément son ami et ancienne star du club Kylian Mbappé.



Comme un leader toujours, il a passé le flambeau en fin de match (76e) à la recrue de 18 ans Dro Fernandez, impatient de marcher dans les pas de son aîné.



Son entraîneur Luis Enrique savait qu'il manquait un petit quelque chose à Dembélé lorsqu'il a déclaré, comme pour l'encourager samedi: "Chaque fois qu'il est à 100% il est très régulier, le problème c'est qu'il a eu des blessures cette saison. On a bien géré le sujet des blessures, en cherchant à ne pas prendre de risques. Chaque fois qu'il a été dans les conditions de titulaire, il a très bien joué, il montre qu'il est un joueur différent, on est contents quand on peut profiter de lui".



L'entraîneur a montré en effet qu'il était très très content dimanche soir, en agitant sa petite bouteille d'eau sur les exploits de son joueur.