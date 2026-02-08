Liga : Le Barça conforte son statut de leader

Sérieux face à Majorque (3-0), le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, a conforté sa première place en Liga samedi sur sa pelouse du Camp Nou, repoussant provisoirement le Real Madrid à quatre points.



Porté par son attaquant anglais Marcus Rashford, dans tous les bons coups, le Barça (1er, 58 points) a signé une onzième victoire en onze matches à domicile cette saison en championnat grâce à un but opportuniste de Robert Lewandowski (29e, 1-0), une superbe frappe du gauche du prodige Lamine Yamal (61e, 2-0), et un slalom victorieux du jeune Marc Bernal (83e, 3-0).



Yamal, gêné depuis le début de saison par une pubalgie, a confirmé son retour en forme avec un match plein et une cinquième réalisation en cinq matches, qui lui permet de franchir la barre des 40 buts sous le maillot blaugrana, à seulement 18 ans.



L'entraîneur barcelonais Hansi Flick, privé de ses deux hommes forts Pedri et Raphinha, a lui idéalement préparé le choc face à l'Atlético Madrid jeudi prochain en demi-finale aller de Coupe du Roi en faisant souffler ses cadres en fin de partie.



"Je ne suis pas satisfait de la première mi-temps, nous n'avons pas joué à notre niveau, sans notre dynamisme habituel. Le jeu était trop lent", a reconnu le technicien allemand après le match. "Mais au final, nous avons trois points de plus, trois buts et aucun encaissé. C'était donc une bonne journée", a-t-il conclu en souriant.



Les Catalans, vainqueurs de 17 de leurs 18 derniers matches toutes compétitions confondues, espèrent désormais un nouveau faux-pas de leurs rivaux madrilènes (2e, 54 points), en déplacement dimanche à Valence (16e, 23 points), sans Vinicius Jr, suspendu, ni Jude Bellingham et Rodrygo, blessés.



Plus tôt samedi, la rencontre entre le Rayo Vallecano (18e, 22 points) et Oviedo (20e, 16 points) a été reportée par précaution en raison de l'état impraticable de la pelouse de Vallecas, provoquant la colère du promu asturien, qui réclame une victoire par forfait.



Les joueurs du Rayo, soutenus par leur staff, avaient appelé vendredi via un communiqué de l'AFE, le Syndicat des Footballeurs Espagnols, à de meilleures conditions de travail, critiquant notamment l'état de leur stade, de leur pelouse et de leur centre d'entraînement.



Plusieurs centaines de supporters, privés de match et inquiets de la gestion du club, ont manifesté devant leur stade en réclamant la démission de leur président Raul Martin Presa, critiqué pour son projet de construire une nouvelle enceinte, en dehors du quartier populaire madrilène.



Une deuxième rencontre de cette 23e journée, entre le Séville FC (14e, 24 points) et Gérone (12e, 25 points), ainsi qu'une rencontre de deuxième division opposant Cadix à Almeria, ont également été reportées à cause des fortes intempéries en Andalousie, frappée par la tempête Marta.



Toujours invaincue en 2026 et totalement relancée depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur américain Pellegrino Matarazzo, la Real Sociedad (8e, 31 points) a pris le dessus (3-1) sur le promu Elche (13e, 24 points) et poursuit sa belle remontée au classement, à trois longueurs de la sixième place, qualificative pour la Ligue conférence.