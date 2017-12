Coup d’envoi aujourd’hui du Mondial FIFA des clubs

La 14ème édition de la Coupe du monde des clubs de la FIFA débutera aujourd’hui à Al-Ain, aux Emirats Arabes Unis, avec un double vainqueur de l'épreuve à battre et six aspirants bien déterminés à le faire.

Le Real Madrid se présente avec quasiment la même équipe que l'an passé. Les Brésiliens de Grêmio y participant grâce à leur victoire en Copa Libertadores et les Mexicains du CF Pachuca font leur retour dans le tournoi après sept ans d'absence.

Les Néo-Zélandais d'Auckland City s'appuieront sur l'expérience de leurs huit précédentes participations à la compétition, tandis que Urawa Red Diamonds tentera de confirmer les bons résultats ces dernières années des équipes japonaises dans le tournoi. Quant aux Marocains du Wydad Athletic Club et aux représentants du pays hôte, Al Jazira, ils essaieront de faire aussi bien que leurs prédécesseurs africain et asiatique qui avaient atteint la finale pour leur première participation à l'épreuve.

Le match d’ouverture est programmé ce soir à partir de 17 heures entre le champion du pays hôte du tournoi, Al Jazira où évolue l’international marocain, Mbarek Boussoufa, et Auckland City.

Le WAC devrait effectuer sa première sortie samedi prochain en donnant le ton à la formation mexicaine de CF Pachuca.