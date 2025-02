Construction : Les ventes de ciment en hausse de 9,4% en 2024

Les ventes de ciment, principal baromètre de l'activité de construction, se sont accrues de 9,4% au terme de l’année 2024, après une quasi-stagnation l’année précédente (+0,2%), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Cette performance s'explique par le renforcement des ventes de ciment de 17,6% au deuxième semestre 2024 (après +5,4% un an plutôt), porté par les hausses exceptionnelles de 16,5% et 18,9% enregistrées respectivement au cours des deux derniers trimestres de 2024, précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



La croissance soutenue des ventes de ciment au deuxième semestre 2024 a été portée par la performance de l’ensemble des segments de livraisons, notamment celui de la distribution (+13,3%), du béton prêt à l’emploi (+30%), du préfabriqué (+21,1%), de l'infrastructure (+14,3%), du bâtiment (+18,1%) et du mortier (+17%).



S’agissant du financement des opérations immobilières, l’encours des crédits à l’immobilier s’est amélioré de 2,2% à fin novembre 2024, après une hausse de 1,2% à fin juin 2024 et de 1,4% un an plus tôt pour dépasser les 310,3 MMDH.



Cette progression est due à l’accroissement de l’encours des crédits à l’habitat de 1,7% et de celui des crédits à la promotion immobilière de 7,2%, après des augmentations respectives de 2% et de 0,5% l’année précédente.